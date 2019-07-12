Александр Олешко в Витебске: «Я очень люблю на сцене вместе со зрителями встречать рассвет»

Александр Олешко:

Это не только праздник песни и не только праздник искусства, это праздник дружбы, праздник общения. Я очень люблю ночные концерты, я очень люблю на сцене вместе со зрителями встречать рассвет. Я очень люблю, когда зрители расходятся утром по домам, и артисты практически вместе с ними идут в разные гостиницы и разговаривают друг с другом, общаются. Что-то в этом есть совершенно прекрасное и волшебное.

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