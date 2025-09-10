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Фонтан у купола, иллюзии и трюки! Росгосцирк покажет в Гомеле программу «Шоу воды, огня и света!»

10 сентября 2025 18:46
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Яркие эмоции и незабываемые впечатления. Уже в эти выходные впервые в Гомеле начнется показ грандиозной программы «Шоу воды, огня и света!» под руководством Анатолия Сокола. Представление называют одним из лучших в России, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Фонтан у купола, иллюзии и трюки! Росгосцирк покажет в Гомеле программу «Шоу воды, огня и света!»-2

Его подготовили артисты Росгосцирка – обладатели престижных международных наград. С собой привезли 40 тонн оборудования: новую систему света и звука, красный бархатный занавес весом около 500 килограммов и лучшие в России водные системы. Фонтан будет подниматься почти до самого купола. Все это превратит цирковую арену в магический мир. Также зрителей ждут загадочные иллюзии, феноменальные трюки и слияние двух стихий: воды и огня.

Фонтан у купола, иллюзии и трюки! Росгосцирк покажет в Гомеле программу «Шоу воды, огня и света!»-4

Анатолий Минин, клоунский дуэт «Майами»:
Наверное, это самая сильная программа сейчас в Росгосцирке в России. Под нами сейчас 50 тонн воды. На манеже установлено более 500 форсунок. Главная из них стреляет под 25 метров вверх. Это всевозможные различные спецэффекты, искры, фонтаны. 

Фонтан у купола, иллюзии и трюки! Росгосцирк покажет в Гомеле программу «Шоу воды, огня и света!»-6

Илья Манин, клоунский дуэт «Майами»:
Не только для взрослых, но и для детей. Интерактивы, общение. Я думаю, что зрителям очень-очень понравится, потому что мы настроены прям сильно.

Фонтан у купола, иллюзии и трюки! Росгосцирк покажет в Гомеле программу «Шоу воды, огня и света!»-8

Анна Кедалова, администратор «Шоу воды, огня и света!»:
Гора – это элитная птица породы сокол-балобан. Это талисман нашей программы, и все второе отделение вместе с иллюзионистом, заслуженным артистом Анатолием Соколом, она показывает фокусы прямо в манеже.

В шоу также будут участвовать обезьяны, попугаи и бинтуронг (его еще называют «кошачьим медведем»). Всех секретов артисты пока не раскрывают. Увидеть яркое представление жители и гости Гомеля смогут начиная с 13 сентября.

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