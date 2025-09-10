Фонтан у купола, иллюзии и трюки! Росгосцирк покажет в Гомеле программу «Шоу воды, огня и света!»

Яркие эмоции и незабываемые впечатления. Уже в эти выходные впервые в Гомеле начнется показ грандиозной программы «Шоу воды, огня и света!» под руководством Анатолия Сокола. Представление называют одним из лучших в России, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Его подготовили артисты Росгосцирка – обладатели престижных международных наград. С собой привезли 40 тонн оборудования: новую систему света и звука, красный бархатный занавес весом около 500 килограммов и лучшие в России водные системы. Фонтан будет подниматься почти до самого купола. Все это превратит цирковую арену в магический мир. Также зрителей ждут загадочные иллюзии, феноменальные трюки и слияние двух стихий: воды и огня.

Анатолий Минин, клоунский дуэт «Майами»: Наверное, это самая сильная программа сейчас в Росгосцирке в России. Под нами сейчас 50 тонн воды. На манеже установлено более 500 форсунок. Главная из них стреляет под 25 метров вверх. Это всевозможные различные спецэффекты, искры, фонтаны.

Илья Манин, клоунский дуэт «Майами»: Не только для взрослых, но и для детей. Интерактивы, общение. Я думаю, что зрителям очень-очень понравится, потому что мы настроены прям сильно.

Анна Кедалова, администратор «Шоу воды, огня и света!»:

Гора – это элитная птица породы сокол-балобан. Это талисман нашей программы, и все второе отделение вместе с иллюзионистом, заслуженным артистом Анатолием Соколом, она показывает фокусы прямо в манеже.

В шоу также будут участвовать обезьяны, попугаи и бинтуронг (его еще называют «кошачьим медведем»). Всех секретов артисты пока не раскрывают. Увидеть яркое представление жители и гости Гомеля смогут начиная с 13 сентября.

*На правах рекламы.