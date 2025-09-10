В Минске проходит Открытый Кубок федерации по пулевой стрельбе

110 атлетов из Беларуси и России определяют сильнейших на Открытом Кубке федерации по пулевой стрельбе в столичном тире имени Тимошенко. Данный старт для наших ребят станет последним перед III Играми стран СНГ, которые примет Азербайджан в октябре, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В квалификации стрельбы из пневматического пистолета в смешанных парах у участников есть 30 минут на 30 выстрелов, в финале за золото дуэты стреляют до 16 очков. Владислав Демеш и Александра Петрова вместе с начала взрослой карьеры. В этом упражнении они нередкие победители. Сегодня пара вновь замахнулась на золото, правда, впервые они стреляли как семья. Ребята буквально в августе расписались и вместо свадебного путешествия готовятся к старту III Игр стран СНГ и чемпионату мира. В финале им составили конкуренцию Ульяна Даниленко и Андрей Казак, папа того самого Ивана Казака, который стал чемпионом II Игр стран СНГ в Минске. Пулевая стрельба – вид спорта почти без возраста. В упорной борьбе победили молодожены.

Александра Петрова, победительница турнира:

Соревнования первые после отпуска, хоть и короткого, но отпуска. Старт хоть и важный, но все равно подготовительный более важный. Чем больше запрос себе ставишь, тем выше потом будешь попадать.

Владислав Демеш, победитель турнира:

Конкуренция была, конечно, потому что если посмотреть на счет, то мы пару раз выиграли буквально с пары десятых. Было так, что мы дважды подряд попали 21,4. Это сильно было, конечно. С женой легко стрелять, потому что мы друг друга знаем, мы друг другу доверяем.

Восемь белорусов отправятся на III Игры стран СНГ, но тренерский штаб еще раз хочет проверить всех в деле именно на Кубке страны.