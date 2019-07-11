Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

Так, на Аллее лауреатов сегодня засияла еще одна именная звезда – имени Таисии Повалий. Обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей в Витебске сегодня на этой сцене получила специальную награду из рук Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Сама певица признается, что Беларусь для нее – это творческая родина, потому такая награда на этой земле – особая честь.

Таисия Повалий, народная артистка Украины:

Спасибо вам огромное за эту прекрасную награду! Она для меня сегодня очень важна – именно сегодня. И именно то, что я получаю ее на белорусской земле – это для меня тоже очень важно. Ведь именно здесь проводится и делается все ради мира, ради дружбы и взаимопонимания между людьми.

Спасибо вам огромное, спасибо Беларусь, родная моя Беларусь! Я люблю вас, спасибо!