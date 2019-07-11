Прямой эфир

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

11 июля 2019 21:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Церемония открытия «Славянского базара», безусловно, самое яркое событие фестивального дня. Но далеко не единственное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

Так, на Аллее лауреатов сегодня засияла еще одна именная звезда – имени Таисии Повалий. Обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей в Витебске сегодня на этой сцене получила специальную награду из рук Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси-1

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси-3

Сама певица признается, что Беларусь для нее – это творческая родина, потому такая награда на этой земле – особая честь.

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси-6

Таисия Повалий, народная артистка Украины:
Спасибо вам огромное за эту прекрасную награду! Она для меня сегодня очень важна – именно сегодня. И именно то, что я получаю ее на белорусской земле – это для меня тоже очень важно. Ведь именно здесь проводится и делается все ради мира, ради дружбы и взаимопонимания между людьми.

Спасибо вам огромное, спасибо Беларусь, родная моя Беларусь! Я люблю вас, спасибо!

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси-9

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси-11

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси-13

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Таисия Повалий # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»
11 июля 2019 20:37

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»
11 июля 2019 18:38

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

«Шикарное выступление». Музыкальный продюсер из Великобритании о выступлении Ксении Галецкой на детском конкурсе «Славянского базара»
11 июля 2019 18:02

«Шикарное выступление». Музыкальный продюсер из Великобритании о выступлении Ксении Галецкой на детском конкурсе «Славянского базара»