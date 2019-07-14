Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»

Витебск ждёт разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28 конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 июля участники споют мировые хиты. Из Витебска на прямую связь со студией вышла корреспондент Анастасия Аласания. Программа форума насыщенная. Засыпает ли город в эти дни?

Анастасия Аласания, СТВ: Витебск продолжает фестивалить. Прошлой ночью мы наслаждались голосами молодых исполнителей. Вчера прошел первый конкурсный день, Беларусь представлял Иван Здонюк. У тебя 82 балла, скажи, как ты оцениваешь результат первого дня?

Иван Здонюк, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2019» (Беларусь):

Я очень доволен результатом, я благодарен каждому члену жюри за то, что они меня так оценили. Благодарен каждому зрителю, потому что такая поддержка была нереальная, мурашки побежали с первых секунд, как только они начали подпевать, хлопать.

Сегодня моя задача – сделать все возможное и передать всю энергетику зрителям, которую я буду испытывать во время выступления, во время исполнения песни Natural. Это очень серьезная песня с характером. Я надеюсь, что сегодня будут самые лучшие оценки и самый лучший результат в итоге.