В финале Кубке Леднева определились финалистки

В финале Кубке Леднева, где выступают сильнейшие пятиборцы из Беларуси, России и Казахстана, определились финалистки. Нашу страну представят пять спортсменок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полоса препятствий заменила верховую езду в современном пятиборье совсем недавно, наши спортсмены только входят во вкус и набивают руку, а вот лазер-ран – финальное упражнение, где решается вся судьба пятиборцев, для белорусов коронка.

На первый взгляд, казалось бы, преодоление пяти кругов в 600 метров и четыре огневых рубежа не сложная задача, однако даже самые титулованные могут не рассчитать силы. Виолетта Гуреева трижды брала бронзу на этапах Кубка Леднева, в главный старт девушка попала с четвертым результатом. Зато Александра Ляшенко этот сезон проводит скромно, но именно она финишировала первой.

Подробнее в видео.

11 сентября на старт выйдут парни и так же поспорят за места в финале. Победители определятся 12 сентября.