Татьяна Буланова: Каждый раз, когда меня приглашают на «Славянский базар», я соглашаюсь

Новости Беларуси. Один из поводов для бессонной ночи – гала-концерт «Золотой хит», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С первой песни Татьяны Булановой шеститысячный амфитеатр подхватил нужную ноту.
Новости Беларуси. Один из поводов для бессонной ночи – гала-концерт «Золотой хит», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С первой песни Татьяны Булановой шеститысячный амфитеатр подхватил нужную ноту.
Татьяна Буланова, заслуженный артист Российской Федерации:
Каждый раз, когда меня приглашают, я всегда соглашаюсь. Атмосфера праздника – это здорово, это классно. Я очень хочу, чтобы на протяжении долгих-долгих будущих лет это все оставалось. Потому что это дорогого стоит.
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