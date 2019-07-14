Татьяна Буланова: Каждый раз, когда меня приглашают на «Славянский базар», я соглашаюсь

Татьяна Буланова, заслуженный артист Российской Федерации:

Каждый раз, когда меня приглашают, я всегда соглашаюсь. Атмосфера праздника – это здорово, это классно. Я очень хочу, чтобы на протяжении долгих-долгих будущих лет это все оставалось. Потому что это дорогого стоит.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ