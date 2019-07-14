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Татьяна Буланова: Каждый раз, когда меня приглашают на «Славянский базар», я соглашаюсь

14 июля 2019 17:00
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Новости Беларуси. Один из поводов для бессонной ночи – гала-концерт «Золотой хит», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С первой песни Татьяны Булановой шеститысячный амфитеатр подхватил нужную ноту.

Татьяна Буланова: Каждый раз, когда меня приглашают на «Славянский базар», я соглашаюсь-1

Татьяна Буланова, заслуженный артист Российской Федерации:
Каждый раз, когда меня приглашают, я всегда соглашаюсь. Атмосфера праздника – это здорово, это классно. Я очень хочу, чтобы на протяжении долгих-долгих будущих лет это все оставалось. Потому что это дорогого стоит.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

# Славянский базар в Витебске-2019

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