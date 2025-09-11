В Беларуси сентябрь объявлен месяцем экологического туризма

Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма. Только в Минской области 280 особо охраняемых территорий. Среди самых живописных – часть Березинского биосферного заповедника, Национальный парк «Нарочанский», республиканский ландшафтный заказник «Налибокский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность полюбоваться красотой природы есть и в Молодечненском районе. Для туристов здесь обустроено около 30 маршрутов для всех видов активного отдыха: пешеходного, автомобильного, водного и велосипедного. Район предлагает уникальные экологические тропы разного уровня сложности, проходимости и протяженности. А также лыжные и водные маршруты по рекам Вилия, Березина и Нарочанка.

Алеся Малиновская, директор туристического информационного центра Молодечненского района:

В нашем Молодечненском районе созданы и сохраняются ландшафтные, биологические, гидрологические заказники. Один из наиболее известных – это гидрологический заказник Вязынка. Место, где родился белорусский песняр Янка Купала. Также в нашем районе существует ботанические, геологические и гидрологические памятники природы. Среди них есть памятник природы республиканского значения – это вяз-старожил, обхват которого достигает более восьми метров. И, по некоторым данным, ему около 700 лет.

Всего в Молодечненском районе 22 особо охраняемые природные территории. Это парки, заказники, а также гидрологические объекты.

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