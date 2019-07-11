Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Новости Беларуси. Настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречаться в эти июльские дни в городе над Двиной давно стало хорошей традицией. А за 28 лет существования «Славянского базара» о Витебске, как об одном из самых гостеприимных и музыкальных городов, узнали буквально во всем мире.

Ведь на фестиваль приезжают гости из разных стран, в том числе из Кубы, Индии, Китая, Израиля, США. Об этом скажет и глава государства, который принял участие в церемонии открытия и обратился с речью к гостям и участникам музыкального форума. Знаковый момент церемонии – вручение специальной премии Президента. С подробностями – наш корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:

Ровно в 21.00 со сцены Летнего амфитеатра в 28-й раз прозвучали позывные «Славянского базара». Несмотря на то, что этот фестиваль не юбилейный, праздник проходит с особым размахом. Участвуют представители 42 стран. Амфитеатр, несмотря на капризную погоду, заполнен зрителями. И уже традиционно гостей фестиваля поприветствовал глава государства. Александр Лукашенко, кстати, тоже отметил, что под крышей амфитеатра тепло в любую погоду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена люди всегда моральную опору находили в искусстве. И неслучайно тогда культурной столицей трех братских славянских стран был избран Витебск. Этот город над Двиной обладает особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники – Малевич и Шагал. Царящая здесь особая творческая атмосфера вдохновляет на создание ярких и разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хореографов, дизайнеров и художников из самых разных стран.