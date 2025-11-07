Новости по тегу #Иван Здонюк

«Мы закрылись в студии и начали творить».
В студии состоялась долгожданная премьера клипа «Танцуй, Беларусь». Все подробности только у нас. А расскажут их наши гости – Лиза Вертинская, певица, музыкальный блогер и Иван Зданюк, певец и продюсер.
Мероприятие традиционно поддерживает развитие отечественной эстрады и продвигает белорусских исполнителей. Конкурс «Песня года Беларуси» проводится уже порядка 20 лет и остается главной площадкой для продвижения национальной музыкальной индустрии.
Добраться до точек с цветами сегодня было непросто. Всеобъемлющее желание поздравить создало в столице пробки.
На гостеприимной витебской сцене звучат первые аккорды яркого шоу: популярные хиты и премьеры от заслуженных артистов Беларуси.
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