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Новости по тегу #Иван Здонюк

Как появился трек «24 на 7» Алены Товстик и Ивана Здонюка? Поговорили с исполнителями
07 ноября 2025 15:05

Как появился трек «24 на 7» Алены Товстик и Ивана Здонюка? Поговорили с исполнителями

Премьера! «Танцуй, Беларусь» – Лиза Вертинская и Иван Зданюк рассказали о съемках клипа
08 сентября 2025 16:55

Премьера! «Танцуй, Беларусь» – Лиза Вертинская и Иван Зданюк рассказали о съемках клипа

«Песня года Беларуси» – главный музыкальный конкурс страны собрал лучших артистов
23 апреля 2025 17:12

«Песня года Беларуси» – главный музыкальный конкурс страны собрал лучших артистов

Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа
08 марта 2025 16:51

Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа

Гала-концерт «Время выбрало нас» завершает праздничную программу «Марафона единства» в Витебске
30 ноября 2024 13:39

Гала-концерт «Время выбрало нас» завершает праздничную программу «Марафона единства» в Витебске

«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?
08 ноября 2022 21:30

«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?

«Навсегда останется в моём сердце». Певец Иван Здонюк о значимости «Славянского базара»
18 июля 2022 14:42

«Навсегда останется в моём сердце». Певец Иван Здонюк о значимости «Славянского базара»

Таланты Беларуси: бывший гродненский студент создал MSQRD, а минские школьницы – косметику на основе черноплодной рябины
03 июля 2020 16:31

Таланты Беларуси: бывший гродненский студент создал MSQRD, а минские школьницы – косметику на основе черноплодной рябины

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ
14 июля 2019 16:53

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»
14 июля 2019 13:56

Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»

«Мурашки бежали во время всей песни». Во второй соревновательный день участники «Славянского базара» исполнят мировые хиты
14 июля 2019 12:08

«Мурашки бежали во время всей песни». Во второй соревновательный день участники «Славянского базара» исполнят мировые хиты

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости
11 июля 2019 08:21

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости