Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы

Новости Беларуси. С аншлагом в Летнем амфитеатре прошёл первый звёздный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С аншлагом в Летнем амфитеатре прошёл первый звёздный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покоритель женских сердец Стас Михайлов выступил с юбилейным концертом «Все для тебя». Как только звучали знакомые ноты, витебская публика пускалась в пляс. Шеститысячный зал превратился в один большой танцпол.
От того, что я увидела Стаса Михайлова впервые в жизни, его песни еще раз стали для меня очень важными в жизни.
Мы так рады, что попали на этот концерт.
Зрителей ждал и ещё один сюрприз – дуэт с Тамарой Гвердцители. При этом артист приоткрыл завесу тайны: 11 июля на открытии «Славянского базара» ждёт ещё целый ряд звёздных дуэтов.