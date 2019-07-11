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Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы

11 июля 2019 10:42
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Новости Беларуси. С аншлагом в Летнем амфитеатре прошёл первый звёздный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы-1

Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы-3

Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы-5

Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы-7

Покоритель женских сердец Стас Михайлов выступил с юбилейным концертом «Все для тебя». Как только звучали знакомые ноты, витебская публика пускалась в пляс. Шеститысячный зал превратился в один большой танцпол. 

Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы-10

От того, что я увидела Стаса Михайлова впервые в жизни, его песни еще раз стали для меня очень важными в жизни.

Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы-13

Мы так рады, что попали на этот концерт.

Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы-16



Зрителей ждал и ещё один сюрприз – дуэт с Тамарой Гвердцители. При этом артист приоткрыл завесу тайны: 11 июля на открытии «Славянского базара» ждёт ещё целый ряд звёздных дуэтов. 

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# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Стас Михайлов # Фотофакт

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