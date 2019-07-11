Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы

Новости Беларуси. С аншлагом в Летнем амфитеатре прошёл первый звёздный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покоритель женских сердец Стас Михайлов выступил с юбилейным концертом «Все для тебя». Как только звучали знакомые ноты, витебская публика пускалась в пляс. Шеститысячный зал превратился в один большой танцпол.

От того, что я увидела Стаса Михайлова впервые в жизни, его песни еще раз стали для меня очень важными в жизни.

Мы так рады, что попали на этот концерт.