Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон

Новости Беларуси. Международный день интеллектуальной собственности, который отмечался на прошлой неделе, совпал с довольно громким скандалом. Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок официально запретил народным артистам Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской исполнять 5 песен: «Малиновка», «Завіруха», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай» и «Вы шуміце, бярозы». Кроме того, Эдуард Ханок намерен обратиться в суд для того, чтобы защищать свои авторские права. Ситуацию, болезненную для всех сторон обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

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Также ситуацию комментировали гости в студии:

Пётр Бровкин, генеральный директор ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности»

Олег Молчан, композитор, музыкальный продюсер, председатель авторского совета при НЦИС

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь

Руслан Стариковский, музыкальный продюсер

Олег Латышевич, судья судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь

Кира Касьянова, адвокат

Александр Корсак, адвокат

Екатерина Новожилова, журналист-документалист