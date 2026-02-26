Задача – достичь 10,5 млн тонн молока в год! Как развивается молочная отрасль в Беларуси?

Сельское хозяйство многих стран оказалась в заторе и это не отсылка к тракторам, преграждающим движение в городах ЕС. Это результат планомерной политики властей, которым только предстоит решить, как спасти отрасль от разорения, да и вообще, удастся ли оттолкнуться от дна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ориентиры, которые были избраны ключевыми для Беларуси, позволили нашей аграрной системе быть на плаву. По итогам 2025 года хозяйствам удалось получить рекордные объемы молока – более 9 миллионов тонн. Но и это не предел, а ориентир для дальнейших высот.

В Минском международном выставочном центре прошел масштабный форум «Молочная ферма», объединивший свыше сотни белорусских и зарубежных компаний. Как будем добиваться новых планок — узнал Артем Шукалович.

Сами сыты и других кормим. По итогам 2025 года Беларусь нарастила поставки продовольствия на внешние рынки. Экспорт продуктов питания достиг рекордных 10 миллиардов долларов. Увеличились отгрузки ключевых позиций – молока, кефира и сливок. Высокие темпы в молочной отрасли сохраняются. Лидер этого сельскохозяйственного направления – Брестская область. В регионе установлен исторический рекорд. Впервые суточный объем производства молока достиг 7 тысяч тонн.

Наталия Сонич, начальник Главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Беларуси:

У нас не стоит задача увеличить поголовье дойного стада. У нас стоит задача максимально поработать над кормами, над селекцией животных и от животного получить максимальную продуктивность. Вот сейчас у нас политика стоит до 2030 года не просто построить комплекс и осуществлять там производство молока, но и механизировать. Подталкиватели кормов обязательно, чтобы люди не вручную подталкивали корма. Строим профилактории со всем необходимым оборудованием, облегчаем труд телятниц.

В Беларуси 1 700 молочно-товарных комплексов. Отрасль развивается следуя современным трендам. В коровники приходит искусственный интеллект. И есть уже целый ряд компаний с готовыми программными решениями. Речь о цифровых платформах для контроля всего производственного цикла – от соблюдения рациона кормления до бухгалтерского учета.

Юлия Егорченко, руководитель отдела продаж компании по автоматизации процессов в сельском хозяйстве:

Если мы сравниваем 2025-2024 год, то прирост компаний по количеству ферм, которые встали на цифровой путь, он удвоился. На сегодняшний день это уже 130 ферм, которые имеют цифровую платформу по кормлению, ветеринарии и зоотехнии. Поэтому однозначно интерес к цифровому продукту и облегчение работы людей на местах очень интересуют наши сельхозпредприятия.