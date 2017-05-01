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«Поддержите Ядю, потому что найдутся люди, которые будут делать нехорошие дела»: последняя смс Тихановича

01 мая 2017 17:42
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Новости Беларуси. Подруга Александра Тихановича во время ток-шоу «Что происходит» прокомментировала ситуацию с Ядвигой Поплавской и Эдуардом Ханком.  

Лариса Ивашкевич, учредитель благотворительного фонда «Прикосновение к жизни»:
Эдуард Семёнович, у меня создаётся впечатление, что здесь очень индивидуальная программа для Вас, извините. Я дружила с Сашей Тихановичем и у меня до сих пор сохранились его последние SMS, буквально за несколько часов до смерти. Он писал: «Лар, поддержите, пожалуйста, Ядю, потому что найдутся люди, которые будут делать нехорошие дела». Я не знаю, о чём он говорил. «И она будет уязвима». Я сижу и я в шоке. Мне просто стыдно за взрослого мужчину, потому что Вы, простите, конечно, но я говорю правду.

Потому что Вы Ядю уже оскорбили несколько раз – авантюристка, ещё кто-то, истеричка.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор: 
Я подтверждаю эти слова.

Лариса Ивашкевич:
И это – тоже. Это – оскорбление. И это ужасно.

Эдуард Ханок:
Это – моё право.

Лариса Ивашкевич:
И похоже это всё на маленького мальчика, которого обидели в песочнице. Я про авторские права сейчас не буду говорить.

Эдуард Ханок:
Меня не интересует, о чём Вы думаете.

Лариса Ивашкевич:
Я вас слушала.

Я просто выношу мнение огромного количества людей Республики Беларусь. 

Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон

# Культура # Музыкальное искусство # Александр Тиханович # Эдуард Ханок # Ядвига Поплавская # Лариса Ивашкевич # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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