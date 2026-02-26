Илья Протас забросил 20-ю шайбу в сезоне АХЛ

Илья Протас демонстрирует эффективную игру в Американской хоккейной лиге. Он помог «Херши» обыграть «Ютику» со счетом 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус провел поединок в центре первого звена и забросил четвертую шайбу своей команды, удачно сыграв у ворот соперника. Этот гол в итоге стал победным для «медведей» и 20-м в сезоне для нашего нападающего. Кроме того, форвард нанес два броска и записал +1 в графу полезности. Для земляка текущий розыгрыш складывается более чем удачно: Протас младший набрал уже 41 балл. На данный момент Илья является лучшим снайпером и бомбардиром своей дружины.