За любовь и заботу – пообщались с минчанкой, удостоенной ордена Матери

За любовь и заботу. 26 минчанок удостоены ордена Матери. Они работают в самых разных сферах: промышленности, образовании, здравоохранении и торговле. Но всех женщин объединяет одно – безграничная любовь к своей семье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди них и Анна Лазарева – медицинская сестра 13-й городской детской клинической поликлиники. Многодетной маме успешно удается совмещать работу и воспитание детей. И при этом раскрывать таланты каждого ребенка.

У Анны Лазаревой пятеро детей. Старшие Диана, Сергей, Кирилл и погодки Дима и Яна. И их дом всегда наполнен особой энергией и детским смехом. Здесь каждому хватает тепла и внимания.

Анна Лазарева, многодетная мама:

Я сама из многодетной семьи. У меня старшая сестра, младший брат, я средняя. Мы в очень хороших отношениях со всеми. Это большое счастье иметь большую семью. Дома – особый ритм и свобода для творчества. Природные задатки детей находят здесь самое главное – материнское одобрение и возможность для развития.

Диана Лазарева:

Рисую еще с садика. Мне очень нравится этим заниматься и я просто не представляю себя без этого. В какой-то момент заинтересовала медицина и я поняла, что мне нравится как-то слушать об этом.

Кирилл Лазарев:

Я записалась на тхэквондо с другом и мы вместе начали ходить на него. Люблю играть с моим младшими братиками, с младшей сестричкой. Хорошо, что у нас такая дружная семья.

Сейчас семья готовится к новоселью. Совсем скоро переедут в просторную трехкомнатную квартиру. При строительстве воспользовались государственной программой субсидирования. Анна Лазарева:

Нам предложили в Мачулищах квартиру трехкомнатную, 79 метров. И вот она сдалась как раз в конце осени-начале зимы. Нам субсидировали 140 тысяч рублей. Вся квартира стоила 160 тысяч. Безумно приятно, что наше государство так заботится о многодетных семьях.