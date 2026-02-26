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За любовь и заботу – пообщались с минчанкой, удостоенной ордена Матери

26 февраля 2026 17:40
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За любовь и заботу. 26 минчанок удостоены ордена Матери. Они работают в самых разных сферах: промышленности, образовании, здравоохранении и торговле. Но всех женщин объединяет одно – безграничная любовь к своей семье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них и Анна Лазарева – медицинская сестра 13-й городской детской клинической поликлиники. Многодетной маме успешно удается совмещать работу и воспитание детей. И при этом раскрывать таланты каждого ребенка. 

За любовь и заботу – пообщались с минчанкой, удостоенной ордена Матери-2

У Анны Лазаревой пятеро детей. Старшие Диана, Сергей, Кирилл и погодки Дима и Яна. И их дом всегда наполнен особой энергией и детским смехом. Здесь каждому хватает тепла и внимания.

За любовь и заботу – пообщались с минчанкой, удостоенной ордена Матери-4

Анна Лазарева, многодетная мама:
Я сама из многодетной семьи. У меня старшая сестра, младший брат, я средняя. Мы в очень хороших отношениях со всеми. Это большое счастье иметь большую семью.

Дома – особый ритм и свобода для творчества. Природные задатки детей находят здесь самое главное – материнское одобрение и возможность для развития.

За любовь и заботу – пообщались с минчанкой, удостоенной ордена Матери-6

Диана Лазарева:
Рисую еще с садика. Мне очень нравится этим заниматься и я просто не представляю себя без этого. В какой-то момент заинтересовала медицина и я поняла, что мне нравится как-то слушать об этом.

За любовь и заботу – пообщались с минчанкой, удостоенной ордена Матери-8

Кирилл Лазарев:
Я записалась на тхэквондо с другом и мы вместе начали ходить на него. Люблю играть с  моим младшими братиками, с младшей сестричкой. Хорошо, что у нас такая дружная семья.

За любовь и заботу – пообщались с минчанкой, удостоенной ордена Матери-10

Сейчас семья готовится к новоселью. Совсем скоро переедут в просторную трехкомнатную квартиру. При строительстве воспользовались государственной программой субсидирования.

Анна Лазарева:
Нам предложили в Мачулищах квартиру трехкомнатную, 79 метров. И вот она сдалась как раз в конце осени-начале зимы. Нам субсидировали 140 тысяч рублей. Вся квартира стоила 160 тысяч. Безумно приятно, что наше государство так заботится о многодетных семьях.

За любовь и заботу – пообщались с минчанкой, удостоенной ордена Матери-12

Нашей героине удается совмещать материнство и профессиональные обязанности. Медсестру Анну Лазареву хорошо знают и любят более 40 маленьких пациентов 13-й детской поликлиники. В работе с малышами голос и улыбка часто работают лучше любых лекарств.

Подробнее в видео.

# Семья # Многодетные семьи в Беларуси

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