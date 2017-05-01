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Эдуард Ханок очевидцу разговора с Поплавской: «Вы сами подставляете её, она больше никогда в жизни не споёт эти песни»

01 мая 2017 16:59
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Новости Беларуси. Что происходило во время визита композитора к певице, рассказали гости ток-шоу «Что происходит».

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор: 
Вы говорите: что я буду иметь, зачем я запрещаю? Помните, я сказал, что 420 тысяч? Это – РАО, основные музыкальные издательства, рингтоны, всё. Не волнуйтесь, всё, авторские там нормальные идут, понимаете. Поэтому от того, что не будут звучать песни  по радио… Хиль у меня, извините, ушёл из жизни недавно – «Потолок ледяной» практически не звучит. Однако, она ж везде, в рапортичках она есть. Во-вторых, я Вам приведу пример.

Витас, известный певец, захотел петь у меня «Потолок ледяной» и «Малиновка».

У меня есть договор. Он заключает со мной договор – возмездный или безвозмездный. Отец Марины Девятовой – Владимир Девятов, народный артист – он со мной заключил договор на «Потолок ледяной». Они должны заключать со мной договор, вот в чём дело-то. А уже сумму я имею право сам требовать. Это уже другой вопрос. Мало того, обратите внимание, что товарищ Поплавская забыла сказать об одной вещи – что с 25 тысяч я опустился до 5.

Анжела Долинина, концертный директор продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича:
Вы сказали – безвозмездно.

Эдуард Ханок:
Нет, извините, это потом.

Анжела Долинина:
Я – свидетель.

Эдуард Ханок:
Это потом. Вы пропустили. 5 тысяч – у нас был разговор.

Анжела Долинина:
Уходя, Вы сказали: «Мне ничего не надо».

Эдуард Ханок:
Это, уходя.

Анжела Долинина:
Вы что, меняете мнение опять?

Эдуард Ханок очевидцу разговора с Поплавской: «Вы сами подставляете её, она больше никогда в жизни не споёт эти песни»-1

Эдуард Ханок:
Что Вы, не понимаете, что разговор был длинный. Сначала было 25, потом было 15, потом было 5. А потом я сказал: «Ладно, безвозмездно», – и ушёл.

Анжела Долинина: 
Да, я всё слышала.

Эдуард Ханок:
И вся история. Но я ушёл только для того, чтобы успокоить человека. Зачем мне её…

Анжела Долинина: 
Истерики не было, она – очень спокойный человек. Она плакала.

Эдуард Ханок:
Извините, к ней Настя всё время бегала. Я такой истерики у матери своей не видел…

Анжела Долинина: 
Так она плакала.

Эдуард Ханок:
Да, о чём вы говорите? Я уже практик, у меня мать-истеричка. Я же знаю, что такое истерика. Не надо. У меня мать такие истерики устраивала, что…

Анжела Долинина: 
Истерики не было. Я ещё раз повторяю. Она плакала.

Эдуард Ханок:
Вы были в другом месте, не надо лгать здесь, в студии.

Анжела Долинина: 
Я была возле двери.

Эдуард Ханок:
Лгать не надо. Эти шутки не пройдут. Вы сами подставляете её, она больше никогда в жизни не споёт эти песни. Никогда. 

Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон

# Музыкальное искусство # Эдуард Ханок # Ядвига Поплавская # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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