Эдуард Ханок очевидцу разговора с Поплавской: «Вы сами подставляете её, она больше никогда в жизни не споёт эти песни»

Новости Беларуси. Что происходило во время визита композитора к певице, рассказали гости ток-шоу «Что происходит».

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Вы говорите: что я буду иметь, зачем я запрещаю? Помните, я сказал, что 420 тысяч? Это – РАО, основные музыкальные издательства, рингтоны, всё. Не волнуйтесь, всё, авторские там нормальные идут, понимаете. Поэтому от того, что не будут звучать песни по радио… Хиль у меня, извините, ушёл из жизни недавно – «Потолок ледяной» практически не звучит. Однако, она ж везде, в рапортичках она есть. Во-вторых, я Вам приведу пример.

Витас, известный певец, захотел петь у меня «Потолок ледяной» и «Малиновка».

У меня есть договор. Он заключает со мной договор – возмездный или безвозмездный. Отец Марины Девятовой – Владимир Девятов, народный артист – он со мной заключил договор на «Потолок ледяной». Они должны заключать со мной договор, вот в чём дело-то. А уже сумму я имею право сам требовать. Это уже другой вопрос. Мало того, обратите внимание, что товарищ Поплавская забыла сказать об одной вещи – что с 25 тысяч я опустился до 5.

Анжела Долинина, концертный директор продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича:

Вы сказали – безвозмездно.

Эдуард Ханок:

Нет, извините, это потом.

Анжела Долинина:

Я – свидетель.

Эдуард Ханок:

Это потом. Вы пропустили. 5 тысяч – у нас был разговор.

Анжела Долинина:

Уходя, Вы сказали: «Мне ничего не надо».

Эдуард Ханок:

Это, уходя.

Анжела Долинина:

Вы что, меняете мнение опять?