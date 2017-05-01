Эдуард Ханок о претензиях к Ярмоленко и Поплавской: «Я их не трогал, пока не произошел случай во Дворце Республики»

Новости Беларуси. Композитор Эдуард Ханок во время ток-шоу «Что происходит» рассказал, почему именно сейчас выдвинул финансовые претензии Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской – исполнителям его песен «Малиновка», «Завіруха», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай» и «Вы шуміце, бярозы».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Эдуард Семёнович, но песне-то 30 лет. Почему Вы сейчас решили потребовать деньги?

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Я объясняю. В отличие от Александра, уважаемого, Солодухи, который здесь сидит, который взял у меня песню уже после Советского Союза и мы с ним разбирались уже по меркам шоу-бизнеса – эти люди пели её 30 лет тому назад. И, поскольку они обеспечивали мне в то время огромные авторские, я считал, что мне нехорошо поступать… К ним какие-то претензии... Потому что поменялись правила игры.

Сегодня артисты работают, в основном, корпоративы, от которых авторы ничего не получают.

Поэтому они сегодня получают в несколько раз больше. Я специально сейчас взял раскладку Российского авторского общества – за три года я получил от их песен 420 тысяч российских рублей. Если разделить на три года – это 14 тысяч в год. Это в месяц – 200 долларов. Извините, пожалуйста, это – в десятки раз меньше, чем они за один концерт получают.

Егор Хрусталёв:

Главная мотивация – Вы хотите поправить финансовое положение?

Эдуард Ханок:

Нет. Зачем? Я живу на ренту 25 лет. Меня абсолютно не интересуют эти авторские. Вопрос в другом, принципиальный вопрос. Я их не трогал до тех пор, пока не произошёл случай во Дворце Республики, когда на вечере памяти… Я только вот сейчас приехал из Москвы, где в «Крокус Сити Холле» был вечер памяти Шверана. Там выходили композиторы, поэты. Рассказывали, напевали с залом песни. Что и делал я – «Я у бабушки живу», «То ли ещё будет». Вместо этого они устроили какую-то странную вещь – пригласили жену, супругу Евгения Глебова, пригласили Василия Раинчика, пригласили Игоря Лученка и Эдуарда Ханка.

И ни слова не сказали о них. Вообще, за весь вечер не подняли.

Егор Хрусталёв:

То есть, вопрос не в деньгах, а в обиде?

Эдуард Ханок:

Дальше. Но это – не в этом дело.

Они ничего не сказали, и всё раскрыла госпожа Рыжикова, которая сказала потрясающую вещь.

Она сказала, что Саша был не только замечательный поэт, ой, вернее, исполнитель, но он был замечательный… Она сказала: «Он написал столько много прекрасных песен, которые мы до сих пор любим и поём». И в конце она сказала, что: «Мы будем петь Сашины…» У них, вообще, уже давно сместилось, как у Ярмоленко: «Это наши песни». Когда он спел, Ярмоленко, с Тото Кутуньо мою песню, кстати, без всякого разрешения, – они сказали: «Спасибо Тото Кутуньо за то, что он спел нашу песню». То есть, за то, что они уже перетянули…