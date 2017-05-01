Анатолий Ярмоленко изъял из репертуара «Я лягу-прилягу» после претензий Эдуарда Ханка

Новости Беларуси. Анатолий Ярмоленко прокомментировал ситуацию с предъявлением финансовых претензий композитором Эдуардом Ханком во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Анатолий Иванович, расскажите, как Вы будете поступать с предложением Эдуарда Семёновича? Что Вы намерены делать? Будете ли Вы идти в суд? Будете ли Вы выплачивать деньги, которые требует, или предлагает выплатить Эдуард Семёнович Ханок?

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси (по телефону):

Ну, во-первых, знаете, заметьте: не я это начал, не я это предложил. Поэтому я, для начала, хочу понять, всё-таки, что хочется на сегодняшний день? Потому что, то ли хочется, чтобы после каждой песни – и перед, и в конце я могу, если надо будет – объявлять композитора. Что сейчас прозвучит песня Эдуарда Ханка, а потом – что прозвучала песня Эдуарда Ханка. Если этого? Но ему, по-моему, нет.

Я не знаю, что нужно автору на данном этапе.

Меня никто не может заставить петь эту песню, если я не захочу дальше продлевать, использовать её в концерте. «Я лягу-прилягу» после того, как получил от Эдуарда Семёновича записку с претензиями – я её изъял из репертуара. Мы её не поём. Кто от этого выиграет – не знаю. Но у меня есть, что петь. Много песен. Я глубоко уважаю авторов, которые написали… Заметьте, это – коллективное творчество, а не Эдуарда Ханка песня одна. Но дело не в этом. Это там будут разбираться, если он пойдёт дальше – это уже его право подавать в суд, если он считает, что я в чём-то не прав. Но я знаю, что я, во многом, прав. Поэтому я готов иди на любые разговоры, но не знаю, как, что устроит автора.