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Новости по тегу #Эдуард Ханок

Спел «Царицу» на сцене с Анной Асти! Эдуард Ханок взрывает соцсети – интервью с музыкантом
23 апреля 2025 07:38

Спел «Царицу» на сцене с Анной Асти! Эдуард Ханок взрывает соцсети – интервью с музыкантом

Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка
18 апреля 2025 08:23

Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка

Как рождаются хиты? Эдуард Ханок рассказал, что нужно для создания популярной музыки
07 февраля 2025 11:22

Как рождаются хиты? Эдуард Ханок рассказал, что нужно для создания популярной музыки

Политолог: тьма колючая из песни Ханка наступит в ближайшее время в Европе
20 сентября 2022 09:26

Политолог: тьма колючая из песни Ханка наступит в ближайшее время в Европе

«Длинные волосы, лента и исполнение песни «Здравствуй, чужая милая». Солодуха вспоминает свой первый «Славянский базар»
15 июля 2022 11:33

«Длинные волосы, лента и исполнение песни «Здравствуй, чужая милая». Солодуха вспоминает свой первый «Славянский базар»

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест
18 апреля 2022 08:24

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест

Я почему-то думал, что это мне совсем не нужно. Что о службе в армии рассказал один из лучших военнослужащих?
20 ноября 2021 20:35

Я почему-то думал, что это мне совсем не нужно. Что о службе в армии рассказал один из лучших военнослужащих?

«Меня распирает от счастья». Эдуард Ханок приехал поддержать внука в день принятия присяги
20 ноября 2021 19:06

«Меня распирает от счастья». Эдуард Ханок приехал поддержать внука в день принятия присяги

«Сидели итальянцы рядом, они говорят: до мурашек». Об участии Ксении Галецкой в Sanremo Junior и планах юной певицы
18 октября 2021 19:03

«Сидели итальянцы рядом, они говорят: до мурашек». Об участии Ксении Галецкой в Sanremo Junior и планах юной певицы

Более 100 стихов положены на музыку. А вы знали, что Нил Гилевич автор знаменитых песен?
12 октября 2021 09:10

Более 100 стихов положены на музыку. А вы знали, что Нил Гилевич автор знаменитых песен?

«И ложкари, и лебёдушки – всё просто восхитительно». Вот что говорят в Копыле накануне Дня письменности
04 сентября 2021 19:18

«И ложкари, и лебёдушки – всё просто восхитительно». Вот что говорят в Копыле накануне Дня письменности

А вы знали, что песня «Малиновка» сначала не понравилась солистке ансамбля? И вот почему
29 ноября 2020 18:31

А вы знали, что песня «Малиновка» сначала не понравилась солистке ансамбля? И вот почему