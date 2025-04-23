Новости по тегу #Эдуард Ханок

«Я уже в четвертой профессии: первая – классик, вторая – песенник, третья – научная работа, а сейчас массовик-затейник нового формата», – поделился Эдуард Ханок.
Автор незабвенных хитов «А я лягу-прылягу», «Завіруха», «Здравствуй, чужая милая отмечает 85-летие.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Эдуард Ханок, народный артист Беларуси.
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