Разговор Ханка и Поплавской: «Ядвига Константиновна очень сильно расплакалась» и «Устроила мне истерику, никаких судов не будет»

Новости Беларуси. О встрече композитора и певицы рассказали очевидцы, приглашённые в студию ток-шоу «Что происходит».

Анжела Долинина, концертный директор продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича:

Это было 14 марта, когда Эдуард Семёнович пришёл к нам в офис с разговором к Ядвиге Константиновне. Мы все были уверены в том, что это разговор – ну, поддержка какая-то. Я была в этом уверена на 100%. Как раз-таки, это было сразу после 40 дней, буквально там 4 дня прошло. И разговор состоялся такой, что, в общем-то, Ядвига Константиновна очень сильно расплакалась. Я была – дверь нас маленькая соединяла в этом разговоре – и я слышала весь разговор. Что это было предъявление именно: что Ядвига Константиновна должна заплатить деньги за песни Эдуарду Семёновичу.

Но после достаточно длительной беседы, уходя, он сказал, что: «Я беспощадный, но справедливый».

Это Ваша фраза, да, Эдуард Семёнович? И: «Я никаких претензий не имею», – это были тоже Ваши слова. Когда Ядвига Константиновна расстроилась, я лично Вас видела и слышала эту фразу. Что Вы никаких претензий к ней не имеете. И материальных тоже. Вы это говорили?

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Теперь я комментирую. У меня мать была истеричка, она нас доводила до белого каления, она падала и умирала. И, когда она мне устроила такую же истерику – я просто её как-то успокоил. Во-вторых, всё, что Вы говорите и всё, что говорил Ярмоленко – это, как говорит судья Бурделов, называется «эмоции».

Я располагаю видеоматериалами их отношения к моим песням.

Господин Ярмоленко – у него две основных песни: «Алеся» (песня Олега Иванова) и «Лягу-прилягу» моя. Если взять, посмотреть все записи – там Олег Иванов везде присутствует, везде сидит, везде пиарится, везде говорит. Меня, вообще, нигде не только нет, а даже обо мне он слова не скажет.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Эдуард Семёнович, а какую сумму Вы планируете потребовать за песню «А я лягу-прилягу»?

Эдуард Ханок:

Вы знаете, я уже ничего не буду. Он же всё сказал, меня это устраивает. То, что они говорят, меня устроит. То есть, фактически, по Поплавской никаких судов не будет. Просто песня изымается, вообще.

Все эти песни изымаются.

Потому что я понимаю, что они – дилетанты, или они хитрят. Они, в основном, хитрят. Потому что, когда Поплавская говорит: «Я Вас уважаю», – отношение к человеку определяется не словами, а делами.