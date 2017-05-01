«Она должна ожить»: как ремесленник-самоучка из-под Витебска вырезает пилой скульптуры из дерева

Новости Беларуси. Медведи, совы и герои сказок. Ремесленник-самоучка под Витебском пилой вырезает многометровые фигуры из дерева. Бывший военный никогда не учился в художественной школе, а уроки мастерства брал у отца-плотника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Павела Черневича эти звуки и есть настоящая музыка. Хороший инструмент он получил прошлым летом, во время международного фестиваля искусств в Витебске. За призы сражались десятки скульпторов, но лучшая фигура оказалась у Павла Черневича.

Павел Черневич, ремесленник:

Она должна не быть куском дерева. Она должна ожить, прийти в какое-то движение. То ли Пигмалион, то ли Левша. Будущую скульптуру подсказывает сама древесина. Несколько дней кропотливой работы – и экспонат готов. При правильном подходе без единой капли клея.

Павел Черневич:

Тополь стоял на аллее, подгнил и упал. Упал, мы его распилили, обрезали ветки, ветки пошли на отопление куда-то, в кочегарку. А вот это осталось. 50-летнего тополя мастеру хватит, пожалуй, месяца на три работы. Часть фигур поселится в Селютском доме-интернате. Здесь пора открывать музей под открытым небом.

Владимир Мотин, директор Селютского дома-интерната:

Кроме нас много работ, которые выставлены сегодня в городе. Возьмите, допустим, лесхоз, возьмите МЧС, возьмите поликлинику, детские сады. Павел Черневич превратил хобби в своего рода крафтовую мануфактуру. Правда, в лице одного мастера – он официально зарегистрирован как ремесленник. Павел Черневич:

Помощь государства огромная. Огромная почему? Потому что дают возможность свободно работать, свободно работать и что-то творить. Кто-то вяжет, кто-то что-то еще… У меня вот, деревяшки. У каждого свое.