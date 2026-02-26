Путин: гражданам России и Беларуси обеспечиваются равные права во всех сферах жизни

Как обстоят дела в белорусско-российской интеграционной двойке 26 февраля обсуждали в Москве. В Кремле прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффективнее конкурировать на внешнем рынке отдельным продуктам позволит особый статус – статус продукта Союзного государства. Но, как отметил Александр Лукашенко, важно, чтобы за красивым официальным знаком последовала реальная поддержка и защита интересов белорусских и российских производителей общего продукта. Его коллега солидарен. В частности и в целом подтвердил важность того, чтобы все понимали и ощущали: Союзное государство – это взаимовыгодно.

Владимир Путин, Президент России:

Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и, подчеркну это особенно, взаимовыгодный характер. За прошедшие десятилетия слаженными усилиями многого удалось добиться.

Гражданам России и Беларуси обеспечиваются равные права во всех сферах жизни. Гарантирована свобода выбора места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный беспрепятственный доступ к государственным социальным и медицинским услугам.

Очередным шагом в интересах граждан станет принимаемое сегодня Высшим госсоветом решение по вопросам организации защиты россиян и белорусов от преследования со стороны иностранных государств и судебных инстанций.

Сегодня нам предстоит принять постановление Высшего госсовета о создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства. Новая структура будет содействовать и тому, чтобы люди наши получали качественные продукты. За этим будут более строго следить. Но будет также содействовать развитию максимально свободной, прозрачной и эффективной конкурентной среды в экономическом пространстве двух стран.

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