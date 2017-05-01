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Видеообращение Поплавской к Ханку: «Что-то такое с Эдиком случилось»

01 мая 2017 16:25
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Новости Беларуси. Что думает певица Ядвига Поплавская о запрете композитора Эдуарда Ханка исполнять песни «Малиновка», «Завіруха», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай» и «Вы шуміце, бярозы. Видеозапись мнения певицы показали во время ток-шоу «Что происходит».

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Мы тоже очень много сделали для того, чтобы эти песни были так популярны. Кто-то, может быть, спел бы их лучше, кто-то хуже.

Но именно в нашем исполнении эти песни попали в сердце людей.

И мне очень жаль, что есть защита прав авторов, а где же защита прав исполнителей? Я думаю, что авторы все радуются, когда их песни так долго живут и любимы людьми. И мне очень хочется пожелать, чтобы – я думаю, что-то такое с Эдиком случилось – чтобы из жестокого и справедливого, он, всё-таки, стал добрым и справедливым. 

Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон

# Культура # Музыкальное искусство # Ядвига Поплавская # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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