«У неё, видимо, что-то с мозгами случилось». Эдуард Ханок прокомментировал видеообращение Поплавской

Новости Беларуси. Видеозапись мнения певицы о ситуации с композитором Эдуардом Ханком показали во время ток-шоу «Что происходит».

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Знаете, кто сказал по этому поводу хорошо? Анатолий Ярмоленко. «Я – человек мягкий, но жизнь вынуждает». Так вот, она не понимает, у неё, видимо, что-то с мозгами случилось – она не понимает простой вещи: я тоже – человек мягкий. Но человека любого можно вывести, когда Вы сидите во Дворце Республики, три тысячи народа, и Вы – ноль.

Стоит рояль, народ поёт «Малиновку», а Вы – вообще, никто там.

За весь вечер. Что бы с Вами случилось? Если бы у меня было слабое сердце, я бы тоже, наверное, в больницу угодил.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Эдуард Семёнович, слушая Вашу позицию, очень сложно вас понять, потому что это, всё-таки, был вечер прощания с Александром Тихановичем.

Эдуард Ханок:

Так вот, вечер прощания. Там нужно было поблагодарить композиторов. Поднять их всех и сказать – вот это Глебова жена, а вот это – Раинчик Василий, а вот это – Эдуард Ханок, который написал нам песни. И ничего.

Только получалось: «Сашины песни, Сашины песни».

И обратите внимание, что во время похорон, за всё время нас не назвала авторами, ни одна газета. И такое впечатление – Сашины песни никогда не умрут. Возьмите, почитайте газеты. Только Москва откликнулась нормально, там и интервью взяли.