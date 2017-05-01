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«Ядвига Поплавская – авантюристка». Эдуард Ханок о требовании $25 тысяч

01 мая 2017 13:44
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Новости Беларуси. Эдуард Ханок прокомментировал ситуацию с предъявлением финансовых  претензий Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской. Композитор рассказал об использовании его песен  «Малиновка», «Завіруха», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай» и «Вы шуміце, бярозы» исполнителями во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Чего Вы хотите добиться? И почему именно сейчас возникла такая претензия с Вашей стороны? Спустя 30 лет и к тому же, когда ушёл от нас Александр Тиханович.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:  
Претензия – своевременная.

Потому что, если бы я эту претензию высказал в прошлом году и Саша ушёл, то меня бы обвинили в том, что я Сашу довёл до этого состояния.

Потому что, по своему характеру, Ядвига Поплавская – она авантюристка. Поэтому она использует… И заметьте, как она сказала, что я, так сказать, вынудил или заставляю её 25 тысяч долларов заплатить. Она почитала бы права – там написано, что  я мог бы и 125 тысяч с неё, и 250, и миллион – это моё право. Сегодня песни продаются – это товар сегодня. Ты сначала должен купить её, а потом её пользовать. И за это я должен получать авторские.

Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон

# Культура # Эдуард Ханок # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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