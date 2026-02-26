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В Минске планируют открыть новые корпуса 6-й городской клинической больницы к концу 2027 года

26 февраля 2026 17:45
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Создание современных условий для оказания качественной медицинской помощи. В столице идет активное возведение значимых объектов здравоохранения. Так новые корпуса 6-й городской клинической больницы планируют открыть к концу 2027 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске планируют открыть новые корпуса 6-й городской клинической больницы к концу 2027 года-2

Стройплощадку 26 февраля посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Здесь ведется реконструкция центра травматологии и ортопедии. Уже завершен каркас пятого корпуса, на 80 % выполнены перегородки, приступили к сантехническим и электрическим черновым работам. В здании разместятся лаборатории, отделения травматологии и хирургии с операционными и палатами, а также конференц-зал на 120 мест и учебные классы. Здесь будет оказываться медицинская помощь на самом высоком технологическом уровне.

В Минске планируют открыть новые корпуса 6-й городской клинической больницы к концу 2027 года-4

Анжела Бобарико, директор УКС Мингорисполкома:
Частично уже работают штукатуры. Закрытие контура планируется с завершением отделочных работ. В первом квартале пойдет передача под установку медицинского и технологического оборудования. В настоящее время работает около 80 человек.

В Минске планируют открыть новые корпуса 6-й городской клинической больницы к концу 2027 года-6

Виктор Аносов, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
Будут ранжированы потоки, реализована система триажа, если перевести на русский, – это сортировки пациентов. Будет отдельный поток детского населения направлен. Они не будут пересекаться уже с людьми, которые иногда поступают и в алкогольном опьянении, то есть ряд патологических ситуаций детям не нужно видеть.

Параллельно ведется подготовка к строительству шестого корпуса: старые строения уже демонтированы. Возведение объекта начнется в марте.

# Строительство

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