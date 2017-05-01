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«Ты поднялся на этой песне, ты должен поделиться». Как Солодуха с Ханком о «Чужой милой» договаривались

01 мая 2017 18:01
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Новости Беларуси. Александр Солодуха во время ток-шоу «Что происходит» рассказал, во сколько ему обошлась «Чужая милая».   

Егор Хрусталёв, ведущий:
Александр, как Вы договорились с Эдуардом Семёновичем по песне, которая, в общем, сделала Александра Солодуху, «Здравствуй, чужая милая». Вы, наверное, когда впервые пришёл Эдуард Семёнович, были удивлены?

Александр Солодуха, певец: 
Был удивлён. Конечно, да. Потому что, когда эта песня появилась в моём репертуаре в 1992 году, за неё мой друг Серёжа Прокопович заплатил деньги, 3 тысячи долларов. И я подумал, что на этом всё. Эдуард Семёнович пришёл и рассказал, что какой-то появился новый закон, по которому он имеет право предъявить любую сумму.

Сначала Эдуард Семёнович предъявил мне сумму в 50 тысяч долларов.

Я сказал: «Это нецелесообразно». Затем, я не скрою, я посоветовался с богатыми людьми, которые есть у меня, и все трое ответили так: «Ты поднялся на этой песне, ты должен поделиться». По крайней мере, мне так сказали люди. И я послушал ещё и своё сердце, свою душу и сделал так.

Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон

# Культура # Музыкальное искусство # Александр Солодуха # Эдуард Ханок # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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