«Ты поднялся на этой песне, ты должен поделиться». Как Солодуха с Ханком о «Чужой милой» договаривались

Новости Беларуси. Александр Солодуха во время ток-шоу «Что происходит» рассказал, во сколько ему обошлась «Чужая милая».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Александр, как Вы договорились с Эдуардом Семёновичем по песне, которая, в общем, сделала Александра Солодуху, «Здравствуй, чужая милая». Вы, наверное, когда впервые пришёл Эдуард Семёнович, были удивлены?

Александр Солодуха, певец:

Был удивлён. Конечно, да. Потому что, когда эта песня появилась в моём репертуаре в 1992 году, за неё мой друг Серёжа Прокопович заплатил деньги, 3 тысячи долларов. И я подумал, что на этом всё. Эдуард Семёнович пришёл и рассказал, что какой-то появился новый закон, по которому он имеет право предъявить любую сумму.

Сначала Эдуард Семёнович предъявил мне сумму в 50 тысяч долларов.

Я сказал: «Это нецелесообразно». Затем, я не скрою, я посоветовался с богатыми людьми, которые есть у меня, и все трое ответили так: «Ты поднялся на этой песне, ты должен поделиться». По крайней мере, мне так сказали люди. И я послушал ещё и своё сердце, свою душу и сделал так.