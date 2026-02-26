Это моторы наших отношений – Лукашенко выразил благодарность руководству России

Как обстоят дела в белорусско-российской интеграционной двойке 26 февраля обсуждали в Москве. В Кремле прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти решения отразятся на жизни и белорусов, и россиян. И других быть не должно. Если, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство реально работало и жило, а не просто числилось. Потому важно, формируя повестку, идти от земли, от запросов граждан, а не просто из амбиций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу прежде всего поблагодарить, Владимир Владимирович, ваших министров, членов правительства Российской Федерации, которые больше внимания стали уделять при нынешнем правительстве. Михаил Владимирович, спасибо вам. Я уже не говорю о наших парламентариях. Это вообще моторы наших отношений. И вот наши мероприятия в рамках регионов – это очень важно. Сегодня уже китайцы нам предложили: по принципу, как вы работаете с Россией, давайте будем работать регион с регионами. Сегодня Иран, не сегодня, а где-то полгода тому назад – также хотят такого сотрудничества. На земле виднее, что нужно людям. Поэтому то, что когда-то подтолкнули мы этот процесс и парламентарии этим занимаются, особенно сенаторы, я им за это благодарен.