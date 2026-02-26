Это моторы наших отношений – Лукашенко выразил благодарность руководству России
Как обстоят дела в белорусско-российской интеграционной двойке 26 февраля обсуждали в Москве. В Кремле прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти решения отразятся на жизни и белорусов, и россиян. И других быть не должно. Если, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство реально работало и жило, а не просто числилось. Потому важно, формируя повестку, идти от земли, от запросов граждан, а не просто из амбиций.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу прежде всего поблагодарить, Владимир Владимирович, ваших министров, членов правительства Российской Федерации, которые больше внимания стали уделять при нынешнем правительстве. Михаил Владимирович, спасибо вам. Я уже не говорю о наших парламентариях. Это вообще моторы наших отношений. И вот наши мероприятия в рамках регионов – это очень важно. Сегодня уже китайцы нам предложили: по принципу, как вы работаете с Россией, давайте будем работать регион с регионами.
Сегодня Иран, не сегодня, а где-то полгода тому назад – также хотят такого сотрудничества. На земле виднее, что нужно людям. Поэтому то, что когда-то подтолкнули мы этот процесс и парламентарии этим занимаются, особенно сенаторы, я им за это благодарен.
У Беларуси и России есть чему поучиться. Как бы ни было сложно, за 30 лет совместной работы в 8 раз увеличился товарооборот. Что важно, совсем не за счет торговли энергоресурсами. Мы создаем совместные предприятия, делимся технологиями, гарантируем друг другу безопасность. Это значит, наши связи становятся сложнее, интеграция многослойнее.
Александр Лукашенко:
Сегодня правительство доложит о работе по выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. На данный момент выполнено только 40 % отраслевых мероприятий: 125 из 310.
С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений, 14, всего 4,5 %. Параллельно надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период. Ну и самое главное – обязательно их выполнить.
И я очень надеюсь, что российское правительство будет предано нашему союзному строительству, и мы будем выполнять все поручения, и наши договоренности, и наши решения, которые мы принимаем на совместных наших мероприятиях.
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