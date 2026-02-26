Шиманович и Козырева вышли в полуфинал турнира в Турции в парном разряде

Ирина Шиманович вышла в полуфинал турнира категории 125 в Турции в парном разряде. Землячка выступает в тандеме с Марией Козыревой из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки в поединке 1/4 финала обыграли египетско-греческую пару Маяр Шериф – Деспина Папамихаил. Они полностью контролировали ход встречи, доминировали на корте и были сильнее в первом сете с комфортным результатом 6:3, а затем закрепили успех во второй партии с таким же счетом. Следующие оппонентки белорусско-российского дуэта определятся 27 февраля.

В одиночном разряде Ирину 26 февраля постигла неудача. Дальше соотечественницу не пустила все та же представительница Греции. Поражение – 6:3, 2:6, 1:6.