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БГУФК – победитель Республиканской студенческой универсиады по баскетболу

26 февраля 2026 17:31
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Мужская команда БГУФК по баскетболу – победитель Республиканской универсиады. Традиционный турнир завершился в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БГУФК – победитель Республиканской студенческой универсиады по баскетболу-1

Большой зал площадки баскетбольного клуба «Минск» забит до отказа. Финал универсиады получился очень интригующим, хотя в противостоянии БГУФК и БНТУ сильнее выглядели «спортсмены», которых усиливали профессиональные баскетболисты. 

Справедливости ради скажем, что «технари» сопротивлялись достойно. Итоговый счет – 105:80, в пользу парней из университета физкультуры. Хотя на старте турнира чемпионы проиграли техническому вузу.

Подробнее в видео.

# Баскетбол

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