БГУФК – победитель Республиканской студенческой универсиады по баскетболу

Мужская команда БГУФК по баскетболу – победитель Республиканской универсиады. Традиционный турнир завершился в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большой зал площадки баскетбольного клуба «Минск» забит до отказа. Финал универсиады получился очень интригующим, хотя в противостоянии БГУФК и БНТУ сильнее выглядели «спортсмены», которых усиливали профессиональные баскетболисты.

Справедливости ради скажем, что «технари» сопротивлялись достойно. Итоговый счет – 105:80, в пользу парней из университета физкультуры. Хотя на старте турнира чемпионы проиграли техническому вузу.