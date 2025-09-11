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69% французов не согласны с назначением Лекорню новым премьер-министром – соцпрос

11 сентября 2025 08:42
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Франция переживает период политической турбулентности. Решение президента Макрона назначить Себастьена Лекорню новым премьер-министром было встречено в штыки большей частью населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

69% французов не согласны с назначением Лекорню новым премьер-министром – соцпрос-2

Согласно результатам опроса, 69 % французов не согласны с назначением. Опрошенные прогнозируют, что замену новому премьеру придется искать уже в 2025 году. Участники массовых демонстраций, прокатившихся по Франции накануне, уверены, что Лекорню не принесет кардинальных изменений в политике правительства.

69% французов не согласны с назначением Лекорню новым премьер-министром – соцпрос-4

Стоит отметить, что ожесточенные протесты продолжатся и сегодня, 11 сентября. Первые демонстранты уже вышли на улицы Парижа. Напомним, что вчера протесты движения «Заблокируем все» объединили около 200 тысяч недовольных граждан. Более 500 демонстрантов были задержаны.

Ситуация подошла к точке невозврата – международные СМИ о протестах во Франции.

# Протесты # франция # Опрос # Кризис в ЕС

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