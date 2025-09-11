69% французов не согласны с назначением Лекорню новым премьер-министром – соцпрос

Франция переживает период политической турбулентности. Решение президента Макрона назначить Себастьена Лекорню новым премьер-министром было встречено в штыки большей частью населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно результатам опроса, 69 % французов не согласны с назначением. Опрошенные прогнозируют, что замену новому премьеру придется искать уже в 2025 году. Участники массовых демонстраций, прокатившихся по Франции накануне, уверены, что Лекорню не принесет кардинальных изменений в политике правительства.