На окраине Вильнюса вспыхнули вагоны с газом

На станции сжиженного газа на окраине Вильнюса 10 сентября произошел пожар – загорелись 8 вагонов, были взрывы. Пострадал один работник, который был экстренно госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости.

В связи с инцидентом была объявлена эвакуация в радиусе одного километра, а также перенаправлен на другие пути транзитный поезд в Калининград.

По предварительному заключению, причиной стала авария техногенного характера, связанная с нарушением условий эксплуатации. Пока пожарные не могут подъехать к очагу из-за непрекращающихся взрывов, есть риск перекидывания огня на газовые баллоны.

Жителям в пределах радиуса пяти километров рекомендовано не выходить на улицу из-за сильного задымления.

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