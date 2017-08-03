Кинопремьеры 2 августа: Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи сражаются за «Темную башню»

После скромной прошлой недели нас снова ожидает большая премьера – до кинотеатров добралась многострадальная экранизация «Темной башни» Стивена Кинга. Те же, кто не сможет вынести того, что Стрелка играет чернокожий актер, могут сходить на два неплохих триллера, французскую комедию или британскую экранизацию классической русской литературы. «Темная башня» реж. Николай Арсель

Фото: imdb.com

Роланд Дискейн из ордена стрелков и Человек в черном ведут извечную борьбу за мифическую Темную башню – последнюю надежду вселенной, без которой все миры будут повержены в хаос. Силы добра и зла ждет последняя решающая схватка, так как Роланд единственный, у кого есть шанс остановить Человека в черном до того, как тот разрушит Темную башню. «Темной башне» поможет только чудо – давно не было такого, чтобы зрители возненавидели фильм еще задолго до выхода. Причина такому отношению – темнокожий Идрис Эльба, которого утвердили на роль персонажа, описанного в книге как копия молодого Клинта Иствуда. Все бы ничего, но в романе Кинга цвет кожи главного героя играет важнейшую роль, т.ч. авторам фильма придется сильно выкручиваться, чтобы обыграть этот нюанс… Мы же советуем не слушать поклонников книги, а лично сходить в кино – может все ни так уж плохо? Ведь антагониста играет Мэттью МакКонахи, да и сам Эльба отличный и очень разноплановый актер, талант которого тяжело отрицать. «Ветреная река» реж. Тейлор Шеридан

Фото: imdb.com

Егерь Кори Ламберт находит на территории индейской резервации изувеченный труп девушки. Вместе с молодым агентом ФБР Джейн Бэннер он берется за расследование этого дела и оказывается в мире загадок и насилия. Смогут ли два человека противостоять силам зла в месте, где сама природа настроена против людей и пропитана жаждой мщения?.. На прошлой неделе в прокат вышла картина «Роковое искушение», которая получила в этом году в Каннах приз лучшему режиссеру в основной программе (как оказалось – незаслуженно), а сейчас до зрителей дошел камерный триллер, который удостоился аналогичного приза в программе «Особый взгляд». Кроме Канн в копилке «Ветреной реки» теплый прием в Санденсе и приз зрительских симпатий из Карловых Вар, что поразительно для настолько скромного дебютного кино. Тейлор Шеридан – автор сценария прошлогоднего независимого хита «Любой ценой», неожиданно получившего огромное количество оскоровских номинаций, а главные роли в картине сыграли Соколиный глаз и Алая ведьма, они же Джерреми Реннер и Элизабет Олсен, т.ч. фильм автоматически попадает под определение must see. «Леди Макбет» реж. Уильям Олдройд

Фото: imdb.com

Викторианская Англия 19-го века. Молодую девушку Кэтрин выдают замуж за мужчину, который вдвое старше ее. Новая семья относится к ней с пренебрежением и всячески изводит девушку. Спустя некоторое время Кэтрин знакомится с молодым рабочим фермы ее супруга, в объятиях которого и находит утешение, ласку и неразрешимые проблемы. Николай Лесков написал не только повесть об умельце Левше, сумевшем-таки подковать блоху. Его перу принадлежит мрачная «Леди Макбет Мценского уезда», которую уже неоднократно переносили на экран (причем на Западе куда чаще, чем в России). Новое прочтение произведения отправило героиню в Англию и поменяло ей национальность, но сам сюжет и основные идеи от этого хуже не стали. Начинающая актриса Флоренс Пью создала удивительно правдоподобный и проникновенный образ Кэтрин, а сама история заиграла новыми красками. Так что мы настоятельно советуем посмотреть этот фильм – зная тенденции, увидеть еще раз такое бережное обращение иностранцев с русской литературой предстоит не скоро. «Похищение» реж. Луис Прието

Фото: imdb.com

Во время похода с сыном в парк аттракционов Карла Дайсон отвлекается на несколько секунд, но этого времени хватает, чтобы мальчишку успела похитить странная парочка на старом автомобиле. Женщина бросается в погоню за похитителями на своем мини-вэне. Машина с сыном в зоне видимости, но телефон она потеряла и не может вызвать помощь, т.ч. остается только на бешеной скорости нестись за злоумышленниками по оживленной трассе. Холли Берри давно уже выпала из числа актеров первой величины, а полученный ею в 2002 году «Оскар» за «Балл монстров» помнят только самые преданные фанаты. Вот и приходится артистке сниматься во второсортных В-фильмах, среди которых, впрочем, иногда попадается что-то интересное. «Похищение» не претендует вообще ни на что, но это динамичная и головокружительная полуторачасовая погоня, от которой просто невозможно оторваться, так что поклонники жанра останутся довольны. «Жених на двоих» реж. Рем Кариси

Фото: imdb.com