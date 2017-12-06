В спорте только девушки: 5 хороших фильмах о женском спорте

7 декабря на экраны выходит трагикомедия «Битва полов» − биографическая лента об известном теннисном матче 1973 года между 55-летним чемпионом мира Бобби Ригсом и 29-летней Билли Джин Кинг. Их состязание не только стало одним из самых легендарных в истории тенниса, но и укрепило права женщин в большом спорте.

«Битва полов». Фото: imdb.com

Эмма Стоун сыграла в «Битве полов» Билли Джой Кинг. Зрителям обязательно запомнится экранный образ этой знаменитой теннисистки, ну а пока мы предлагаем вам обратить внимание на другие спортивные ленты, в которых главными героями стали не мускулистые мужчины-атлеты, а хрупкие девушки, чьей силе воли и настойчивости мог бы позавидовать любой олимпийский чемпион. «Их собственная лига» (1992)

Фото: imdb.com

Картина о малопопулярном у нас бейсболе, но, тем не менее, поднимающиеся в ней темы будут понятны каждому. Во время войны, пока мужчины были на фронте, в США решают создать женскую бейсбольную лигу. В центре сюжета команда из домохозяек и жен фронтовиков, тренирует которую некогда талантливый бейсболист, который из-за травы ноги не может ни играть, ни быть призванным в армию. Главное, что нужно знать про «Их собственную лигу» − это замечательное и уютное кино о дружбе и преодолении самых сложных преград. Фильм придется по душе не только поклонникам играющих в нем Тома Хэнкса, Мадонны и Джины Дэвис, но и всем тем, кто любит добрые истории из начала 90-ых. «Добейся успеха» (2000)

Фото: imdb.com

Черлидинг уже давно превратился из обычной поддержки футбольных команд в самостоятельный вид спорта. На эту тему снято множество фильмов и сериалов, но лучшим был и остается самый первый из них. Замечательная молодежная комедия с Кирстен Данст о соперничестве двух профессиональных команд черлидеров дает зрителю все то, чего он ожидает от подобных картин: здесь обаятельные герои, хорошие шутки и головокружительные спортивно-хореографические номера, от которых невозможно оторваться. Под заголовком «Добейся успеха» вышел еще не один фильм, но до уровня оригинала они недотягивают. «Играй, как Бекхем» (2002)

Фото: imdb.com

Обаятельная британская комедия о женском футболе. Главная героиня фильма – девушка из семьи эмигрантов из Индии, которая мечтает играть в футбол, как ее кумир Дэвид Бекхем, но строгие родители и традиционное воспитание не дают ей этого делать. Героиня идет наперекор семье, попадает в команду, становится ее самым ценным игроком и получает приятные бонусы в виде лучшей подруги (совсем юная Кира Найтли) и красавчика-тренера с внешностью Джонатана Рис-Майерса… В фильме гармонично сочетаются английский юмор, тема самоидентификации и футбольные матчи, снятые невероятно увлекательно. «Малышка на миллион» (2004)

Фото: imdb.com

Самый серьезный фильм из нашего списка. Оскороносная драма Клинта Иствуда о женском боксе, получившая четыре награды Американской киноакадемии, в том числе за лучший фильм. Душераздирающая история про официантку Мэгги, из которой талантливый тренер сделал великого бойца, но ее бой за чемпионский титул закончился трагедией. «Малышка на миллион» не только один из лучших спортивных фильмов в истории, но достаточно глубокое философское кино, затрагивающее сразу все волнующие режиссера проблемы (Иствуд всегда был в этом хорош), а героиня Хилари Суонк навсегда прописалась среди лучших женских образов кинематографа. «Катись!» (2009)

Фото: imdb.com