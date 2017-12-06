В спорте только девушки: 5 хороших фильмах о женском спорте
7 декабря на экраны выходит трагикомедия «Битва полов» − биографическая лента об известном теннисном матче 1973 года между 55-летним чемпионом мира Бобби Ригсом и 29-летней Билли Джин Кинг. Их состязание не только стало одним из самых легендарных в истории тенниса, но и укрепило права женщин в большом спорте.
«Битва полов». Фото: imdb.com
Эмма Стоун сыграла в «Битве полов» Билли Джой Кинг. Зрителям обязательно запомнится экранный образ этой знаменитой теннисистки, ну а пока мы предлагаем вам обратить внимание на другие спортивные ленты, в которых главными героями стали не мускулистые мужчины-атлеты, а хрупкие девушки, чьей силе воли и настойчивости мог бы позавидовать любой олимпийский чемпион.
«Их собственная лига» (1992)
Картина о малопопулярном у нас бейсболе, но, тем не менее, поднимающиеся в ней темы будут понятны каждому. Во время войны, пока мужчины были на фронте, в США решают создать женскую бейсбольную лигу. В центре сюжета команда из домохозяек и жен фронтовиков, тренирует которую некогда талантливый бейсболист, который из-за травы ноги не может ни играть, ни быть призванным в армию. Главное, что нужно знать про «Их собственную лигу» − это замечательное и уютное кино о дружбе и преодолении самых сложных преград. Фильм придется по душе не только поклонникам играющих в нем Тома Хэнкса, Мадонны и Джины Дэвис, но и всем тем, кто любит добрые истории из начала 90-ых.
«Добейся успеха» (2000)
Черлидинг уже давно превратился из обычной поддержки футбольных команд в самостоятельный вид спорта. На эту тему снято множество фильмов и сериалов, но лучшим был и остается самый первый из них. Замечательная молодежная комедия с Кирстен Данст о соперничестве двух профессиональных команд черлидеров дает зрителю все то, чего он ожидает от подобных картин: здесь обаятельные герои, хорошие шутки и головокружительные спортивно-хореографические номера, от которых невозможно оторваться. Под заголовком «Добейся успеха» вышел еще не один фильм, но до уровня оригинала они недотягивают.
«Играй, как Бекхем» (2002)
Обаятельная британская комедия о женском футболе. Главная героиня фильма – девушка из семьи эмигрантов из Индии, которая мечтает играть в футбол, как ее кумир Дэвид Бекхем, но строгие родители и традиционное воспитание не дают ей этого делать. Героиня идет наперекор семье, попадает в команду, становится ее самым ценным игроком и получает приятные бонусы в виде лучшей подруги (совсем юная Кира Найтли) и красавчика-тренера с внешностью Джонатана Рис-Майерса… В фильме гармонично сочетаются английский юмор, тема самоидентификации и футбольные матчи, снятые невероятно увлекательно.
«Малышка на миллион» (2004)
Самый серьезный фильм из нашего списка. Оскороносная драма Клинта Иствуда о женском боксе, получившая четыре награды Американской киноакадемии, в том числе за лучший фильм. Душераздирающая история про официантку Мэгги, из которой талантливый тренер сделал великого бойца, но ее бой за чемпионский титул закончился трагедией. «Малышка на миллион» не только один из лучших спортивных фильмов в истории, но достаточно глубокое философское кино, затрагивающее сразу все волнующие режиссера проблемы (Иствуд всегда был в этом хорош), а героиня Хилари Суонк навсегда прописалась среди лучших женских образов кинематографа.
«Катись!» (2009)
Свой режиссерский дебют популярная актриса Дрю Бэрримор решила посвятить неожиданной теме – роллерному спорту. Главная героиня фильма не может найти свое место в жизни, но однажды случайно попадает на соревнования роллеров и загорается желанием попробовать себя в этом. Среди жанров картины значится «комедия», но смешного в фильме мало – Дрю Бэрримор сделала жестокую и достаточно злую ленту о конкуренции между женщинами в спорте. Героини безжалостно строят друг другу козни и пытаются выиграть любой ценой, а существующее между ними напряжение делает сцены гонок на роликовых коньках зрелищными и захватывающими.