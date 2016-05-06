Джордж Клуни отмечает 55-ый день рождения

Пару месяцев назад Джордж Клуни заявил, что собирается завязать с актерством, т.к. его поклонники не хотят видеть его стареющим. Актер сказал, что настроен всецело посвятить себя режессуре и остаться в памяти зрителей молодым и полным сил. С ним можно поспорить – Клуни уже 55 лет, но количество его фанатов с каждым годом становится только больше, а любая его новая роль вызывает к себе огромный интерес. К тому же, очень не хочется отпускать с экранов такого уникального актера, который мастерски играет драму, но в то же время может рассмешить, не прилагая к этому никаких усилий. Про юмор Джорджа Клуни уже давно ходят легенды, а его розыгрыши обсуждает весь мир: то поставит ведро с водой над дверью гостиничного номера Джулии Робертс, то вместе с Биллом Мюрреем угонит парочку инвалидных колясок, то устроит фальшивую свадьбу Брэда Питта и Анджелины Джоли. Питту вообще достается от него больше всего: Джордж обливал приятеля водой, подпиливал ему ножки стульев, наклеивал на его автомобиль наклейки типа «Чертовы копы», посылал от его имени письма разным знаменитостям, а Мэрил Стрип – книгу по актерскому мастерству. В январе Клуни сказал, что уже несколько лет готовит для старого друга новый розыгрыш, который может уничтожить его карьеру и теперь весь мир с трепетом его ожидает.

«Я знаю, что делать с папарацци. Я буду каждую ночь в течение трех месяцев проводить с известной актрисой: одну ночь с Холли Берри, одну с Сальмой Хайек, потом прогуляюсь по пляжу, держась за руки с Леонардо ДиКаприо... Так я сведу их с ума». Если же Клуни все же окончательно решит покинуть актерскую профессию, то ему остается только пожелать удачи на режиссерском поприще. Ведь у Джорджа уже есть два «Оскара» – за игру в фильме «Сириана» и за продюсерство ленты «Операция «Арго». Было бы неплохо добавить в эту коллекцию и награду лучшему режиссеру. А пока мы еще знаем Клуни как замечательного актера, давайте вспомним несколько ролей, за которые мы его полюбили.

доктор Даг Росс – «Скорая помощь» (1994-2009)

Легендарный сериал после которого весь мир влюбился в Джорджа Клуни. Актер проработал в нем с 1994 по 1999 год и, по сравнению с другими артистами, которые став популярными, всячески открещиваются от своих работ на телевидении, до сих пор с нежностью вспоминает проект, сделавший его популярным. «Скорая помощь» сейчас считается культовым шоу, которое стоит у истоков всевозможных медицинских сериалов, начиная с «Доктора Хауса» и заканчивая «Клиникой». Всего Клуни снялся в 108 эпизодах шоу, а его персонаж до самого конца сериала оставался самым любимым у зрителей, или, скорее, у зрительниц. «Я понял, что шутить надо первым. Это лучший способ обезоружить человека». Сет Гекко – «От заката до рассвета» (1996)

Первая возможность Клуни после «Скорой помощи» подтвердить свой статус секс-символа представилась ему в уже культовом треш-боевике Роберта Родригеса. Джордж вместе с Квентином Тарантино играют двух братьев-бандитов, которые сбегают в Мексику, прихватив с собой в качестве заложников целую семью. Там все они попадают в клуб, который принадлежит вампирам. «От заката до рассвета» уже двадцать лет, но он по-прежнему смотрится с интересом, а от некоторых его сцен по спине пробегает легкий холодок. Несколько лет назад на телевидении вышел одноименный ремейк, одним из создателей которого вновь выступил Роберт Родригес. Дэнни Оушен – «Одиннадцать/Двенадцать/ Тринадцать друзей Оушена» (2001, 2004, 2007)

Образ обаятельного мошенника Дэнни Оушена стал визитной карточкой Клуни и именно с этой ролью он ассоциируется у большинства зрителей. Трилогия Содерберга – это увлекательнейший звездный капустник, где актеры первой величины просто отрываются, разыгрывая крайне занимательные воровские сюжеты. Эти фильмы явили миру комедийные таланты Мэтта Дэймона и Брэда Питта, выпихнули Кейси Аффлека из тени старшего брата и сделали самого Джорджа Клуни самым востребованным актером Голливуда. А еще трилогия оказала медвежью услугу Лас-Вегасу – после премьеры первого фильма попытки обчистить местные казино выросли в разы. Гарри Пфаррер – «После прочтения сжечь» (2008)

Братья Коэны одни из самых уважаемых и серьезных современных режиссеров, но это не мешает им снимать такие фильмы, от которых можно захлебнуться едкой сатирой и фирменным юмором. Только Коэны могут специально для Брэда Питта написать роль тупого инфантильного качка, а для Джорджа Клуни (тоже специально) ушлого трусоватого сотрудника казначейства, а актеры с радостью согласятся их сыграть. «После прочтения сжечь» чудесная комедия о людских пороках, выставляющая на передний план человеческую глупость и Клуни, у которого в этом театре абсурда фактически главная роль, с упоением демонстрирует замыслы режиссеров. «Выходить из формы – одно удовольствие, влезать обратно – мука мученическая». Мэтт Кинг – «Потомки» (2011)