Круче Бонда: лучшие роли Идриса Эльбы

В последнее время вокруг имени Идриса Эльбы разгорается слишком много скандалов. Сначала против актера взбунтовались фанаты Стивена Кинга, которые так и не смогли смириться, что он сыграл в «Темной башне» Стрелка. Потом к ним присоединились поклонники «бондианы», протестующие против желания студии отдать Эльбе роль Агента 007. Сейчас страсти улеглись – «Темная башня» ожидаемо провалилась в прокате, но оказалась вполне сносной (пусть и очень далекой от книги), Бонда снова сыграет Дэниел Крейг, а карьера самого Идриса только набирает обороты.

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Колоритный и мужественный темнокожий актер сейчас нарасхват. Он снимается в топовых сериалах, засветился практически во всех значительных киновселенных, а его амплуа не ограничивается фильмами одного жанра. Мы считаем, что из Эльбы вышел бы отличный Бонд, но он и без этой роли давно доказал свою крутость. «Дэниел Крэйг тут сказал, что я был бы неплохим Бондом. Дэниел, ну какого черта?» 6 сентября Идрису исполняется 45 лет. Мы поздравляем его с юбилеем, с нетерпением ждем выхода на экраны фильма «Между нами горы» и вспоминаем самые яркие роли актера. Рассел «Стрингер» Белл – «Прослушка» (2002-2008)

Фото: imdb.com

«Прослушка» − один из знаковых сериалов нового тысячелетия и величайший процедурал всех времен и народов. Блистательная криминальная драма от НВО едва продержалась в эфире пять сезонов, но за это время успела полностью изменить жанр и стать любимым шоу многих политиков (в том числе Барака Обамы). В сериале засветилось много колоритных актеров, но в звезды выбился только Эльба, сыгравший в «Прослушке» беспощадного и талантливого бизнесмена и наркодельца Стрингера. «Мои родители не очень понимают, чем я занимаюсь. Я получаю письма от фанатов целыми днями, но если какое-нибудь придет домой к ним, они говорят: «О боже, у тебя есть фанаты! Тебе нужно им ответить. Давай, отвечай!» Мямля – «Рок-н-рольщик» (2008)

Фото: imdb.com

Было бы странно, если бы настолько колоритный британец с запоминающейся внешностью как Эльба ни разу не снялся у Гая Ричи. Актер сыграл второплановую, но яркую роль члена лондонской банды с отменным чувством юмора по прозвищу Мямля. «Рок-н-рольщик» не дотягивает до лучших фильмов режиссера, но это все равно очень веселая и дерзкая криминальная комедия, которая на голову выше работ других постановщиков. Главную роль в ней сыграл Джерард Батлер. Джон Лютер – «Лютер» (2010-2018)

Фото: imdb.com

Чисто британские сериалы (если только это не «Доктор Кто», конечно) редко становятся популярными за пределами родины, но в 2010 году произошло чудо. Скромный английский «вертикальный» сериал про суперполицейского «Лютера» неожиданно стал мировым хитом, заработал ворох престижных премий и был куплен для трансляции почти в сотне стран. Возможно, причиной такого успеха стал именно Идрис Эльба в главной роли, блистательно сыгравший гениального инспектора, у которого весьма своеобразное отношение к закону. Эта роль принесла актеру «Золотой глобус». «Шона Коннери не называли «Бондом-шотландцем», а Крэйга – «голубоглазым Бондом». Так что если вдруг эта роль достанется мне, не хочу быть «чернокожим Бондом». Хеймдалл – «Тор» (2011)

Фото: imdb.com

Директоры по кастингу студии Marvel едят свой хлеб не просто так – эти люди уже давно доказали, что умеют правильно подбирать актеров на ключевые роли вселенной. В свое время выбор темнокожего Эльбы на роль скандинавского стража Радужного моста вызвал много споров, но актер сумел выжать из этой небольшой роли максимум. Мудрый взгляд Идриса и его отличная игра позволяют искренне верить ему в каждом кадре, который он целиком ворует у других актеров (и у Хемсфорта, и даже у Хидлстона), а на счет цвета кожи… В этом мире есть зеленая Гамора, бордовый Вижн и синяя Небула! Почему бы Хеймдаллу не быть черным?! «Я не борец за свободу. Я просто Идрис, парень из Восточного Лондона, который, так уж получилось, занимается актерством и занимается им хорошо». Нельсон Мандела – «Долгая дорога к свободе» (2013)

Фото: imdb.com