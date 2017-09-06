Круче Бонда: лучшие роли Идриса Эльбы
В последнее время вокруг имени Идриса Эльбы разгорается слишком много скандалов. Сначала против актера взбунтовались фанаты Стивена Кинга, которые так и не смогли смириться, что он сыграл в «Темной башне» Стрелка. Потом к ним присоединились поклонники «бондианы», протестующие против желания студии отдать Эльбе роль Агента 007. Сейчас страсти улеглись – «Темная башня» ожидаемо провалилась в прокате, но оказалась вполне сносной (пусть и очень далекой от книги), Бонда снова сыграет Дэниел Крейг, а карьера самого Идриса только набирает обороты.
Колоритный и мужественный темнокожий актер сейчас нарасхват. Он снимается в топовых сериалах, засветился практически во всех значительных киновселенных, а его амплуа не ограничивается фильмами одного жанра. Мы считаем, что из Эльбы вышел бы отличный Бонд, но он и без этой роли давно доказал свою крутость.
«Дэниел Крэйг тут сказал, что я был бы неплохим Бондом. Дэниел, ну какого черта?»
6 сентября Идрису исполняется 45 лет. Мы поздравляем его с юбилеем, с нетерпением ждем выхода на экраны фильма «Между нами горы» и вспоминаем самые яркие роли актера.
Рассел «Стрингер» Белл – «Прослушка» (2002-2008)
«Прослушка» − один из знаковых сериалов нового тысячелетия и величайший процедурал всех времен и народов. Блистательная криминальная драма от НВО едва продержалась в эфире пять сезонов, но за это время успела полностью изменить жанр и стать любимым шоу многих политиков (в том числе Барака Обамы). В сериале засветилось много колоритных актеров, но в звезды выбился только Эльба, сыгравший в «Прослушке» беспощадного и талантливого бизнесмена и наркодельца Стрингера.
«Мои родители не очень понимают, чем я занимаюсь. Я получаю письма от фанатов целыми днями, но если какое-нибудь придет домой к ним, они говорят: «О боже, у тебя есть фанаты! Тебе нужно им ответить. Давай, отвечай!»
Мямля – «Рок-н-рольщик» (2008)
Было бы странно, если бы настолько колоритный британец с запоминающейся внешностью как Эльба ни разу не снялся у Гая Ричи. Актер сыграл второплановую, но яркую роль члена лондонской банды с отменным чувством юмора по прозвищу Мямля. «Рок-н-рольщик» не дотягивает до лучших фильмов режиссера, но это все равно очень веселая и дерзкая криминальная комедия, которая на голову выше работ других постановщиков. Главную роль в ней сыграл Джерард Батлер.
Джон Лютер – «Лютер» (2010-2018)
Чисто британские сериалы (если только это не «Доктор Кто», конечно) редко становятся популярными за пределами родины, но в 2010 году произошло чудо. Скромный английский «вертикальный» сериал про суперполицейского «Лютера» неожиданно стал мировым хитом, заработал ворох престижных премий и был куплен для трансляции почти в сотне стран. Возможно, причиной такого успеха стал именно Идрис Эльба в главной роли, блистательно сыгравший гениального инспектора, у которого весьма своеобразное отношение к закону. Эта роль принесла актеру «Золотой глобус».
«Шона Коннери не называли «Бондом-шотландцем», а Крэйга – «голубоглазым Бондом». Так что если вдруг эта роль достанется мне, не хочу быть «чернокожим Бондом».
Хеймдалл – «Тор» (2011)
Директоры по кастингу студии Marvel едят свой хлеб не просто так – эти люди уже давно доказали, что умеют правильно подбирать актеров на ключевые роли вселенной. В свое время выбор темнокожего Эльбы на роль скандинавского стража Радужного моста вызвал много споров, но актер сумел выжать из этой небольшой роли максимум. Мудрый взгляд Идриса и его отличная игра позволяют искренне верить ему в каждом кадре, который он целиком ворует у других актеров (и у Хемсфорта, и даже у Хидлстона), а на счет цвета кожи… В этом мире есть зеленая Гамора, бордовый Вижн и синяя Небула! Почему бы Хеймдаллу не быть черным?!
«Я не борец за свободу. Я просто Идрис, парень из Восточного Лондона, который, так уж получилось, занимается актерством и занимается им хорошо».
Нельсон Мандела – «Долгая дорога к свободе» (2013)
Этот фильм окончательно ознаменовал переход Идриса Эльбы в высшую актерскую лигу. Он сыграл величайшего политика в истории Африки в первом байопике, вышедшем после его смерти. Версия Манделы у Эльбы несколько отличается от того образа, к которому мы привыкли на страницах исторических книг и в документальных фильмах, но если воспринимать фильм исключительно как художественно произведение, то он очень хорош. За свою игру Идрис выдвигался на «Золотой глобус», но награду за фильм получила только легендарная группа U2, которая записала к картине замечательную композицию «Ordinary love».
«Вообще-то я на четыре оттенка темнее Манделы».