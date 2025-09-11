Порядка 200 тысяч человек вышли на массовые протесты во Франции
Число участников демонстраций против политики правительства и снижения госдолга за счет простых работников, прошедших во Франции накануне, составило около 200 тысяч человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранительным органам удалось провести около 50 операций по «разблокированию» различных объектов, в том числе дорожных развязок и складов. Министр подчеркнул, что подобные действия «нарушают свободу французов на перемещение» и выступил против «захвата в заложники» тех, кто из-за демонстраций испытал проблемы в пути.
Брюно Ретайо, министр внутренних дел Франции:
Были масштабные манифестации, почти 200 тысяч участников на всей территории. В Париже, и не только в Париже, но и в пригородах, их число составило 14 тысяч человек. Конкретно в Париже, по словам префекта полиции, демонстрантов было довольно мало.
Власти Франции зафиксировали сотни различных акций, в том числе митинги и попытки блокирования различных объектов. В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых пострадали сотрудники правоохранительных органов. Более 500 человек задержаны.
Ситуация подошла к точке невозврата – международные СМИ о протестах во Франции.