Себастьян из «Ла-Ла Ленда»: что мы знаем о Райане Гослинге?

Новости США. 26 февраля в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения премии «Оскар». Номинацию на «Лучшую мужскую роль» получил 36-летний актер Райан Гослинг за роль джазового музыканта в картине «Ла-Ла Ленд».
Он стал известным благодаря фильмам «Дневник памяти», «Драйв», «Валентинка», «Место под соснами». Мы собрали факты о любимчике нынешнего поколения, который пришел на смену Бреду Питту и Джонни Деппу.
2017 год уже принес актеру
победу на премии «Золотой глобус»
за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. Сам Гослинг называл «Ла-Ла Ленд» одним из главных проектов в своей карьере. Но больше всего гостей церемонии поразила трогательная речь актера, которую он адресовал своей жене.
Райан Гослинг, актер:
Я особенно хочу поблагодарить одного человека. Пока я пел, танцевал и играл на пианино и проживал один из лучших киноопытов в моей карьере, моя жена растила нашу дочь, вынашивала второго ребенка и пыталась помочь своему брату, который боролся с раком. Если бы она не взяла на себя все это, я не смог бы сыграть эту роль, и сейчас на моем месте совершенно точно бы стоял кто-то другой. Поэтому, спасибо тебе, моя любовь. Спасибо моим замечательным детям. И, если это возможно, то я хочу посвятить свою победу Хуану Карло Мендесу [брат супруги Райана Гослинга скончался от рака весной 2016 года].
Райан Гослинг
начал свою карьеру довольно рано.
В 12 лет он принял участие в конкурсе талантов в Канаде. Особая тяга у подростка была к танцам – он был единственным парнем-солистом танцевальной группы. На британском «Шоу Грэма Нортона» актер довольно эмоционально отреагировал на запись своего выступления более чем двадцатилетней давности и признался, что «мне хотелось бы сказать, что меня заставили так одеться, но это была полностью моя идея – казалось, что эти серебристые штаны идеально дополнят образ». Став немного старше, Гослинг участвовал в телепрограмме «Клуб Микки Мауса», которая и стала стартом его карьеры в Голливуде.
Кроме актерства Райан Гослинг имеет еще одну страсть. И это музыка. С 2008 года он
является солистом группы Dead Man’s Bones.
По словам Райана, все песни группы «о монстрах, призраках и влюбленности». Несмотря на то, что Гослинг сам пишет песни и умеет играть на гитаре, для съемок в «Ла-Ла Ленде» ему пришлось брать уроки фортепиано. Актер занимался с преподавателем несколько месяцев и во время съемок фильма мог сыграть все партии своего героя без дублера. Райан Гослинг сам не раз отмечал в интервью, что развивается в разных сферах, потому что «нельзя быть актером всю жизнь. Многие, конечно, справляются, но они марафонцы. А по мне, так лучше найти для себя какой-то другой способ самовыражения».
Райан Гослинг отец двоих дочерей от актрисы Евы Мендес, с которой познакомился на съемках драмы «Место под соснами». У девочек необычные имена – Эсмеральда и Амада. Актер заявлял в интервью, что «нам с Евой очень нравится роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» и имя главной героини. К тому же это имя очень популярно в испаноязычной среде, и родным Евы, которые говорят по-испански, оно пришлось по душе. А второе имя у дочки Амада, в честь бабушки Евы. В переводе с испанского это значит «любимая».
В честь своей старшей дочери актер сделал татуировку на костяшках пальцев – Esme.
Райан Гослинг также отмечал, что «после «Валентинки» [драма Дерека Сиенфрэнса, 2010 год] я отправился на осмотр к доктору, и в рекомендациях он написал мне одну фразу: «Снимитесь в комедии». Актер исполнил просьбу врача и в 2016 году сыграл вместе с Расселом Кроу в криминальном фильме «Славные парни», где раскрылся его талант комедийного актера.
Райан Гослинг, актер:
Сценарий был очень смешной — и напомнил мне фильмы, на которых я рос. Как, например, комедии Мела Брукса. Именно таким я в детстве считал настоящее кино — пока не вырос и не понял, что бывают и другие фильмы. Мой герой в «Славных парнях» — самый настоящий папаша из ада. Он — отражение всех ваших страхов о том, насколько плохими бывают отцы. И в этом есть что-то освобождающее, катарсическое. Мне во всяком случае играть этого парня было весело.
Станет ли вторая номинация на «Оскар» у Райана Гослинга успешной, узнаем в конце февраля. Но о «Ла-Ла Ленде» актер отзывался «как о своеобразном путешествии по местам, которые имеют немалую киноисторию и важны для Голливуда». И как сказала напарница актера по фильму – Эмма Стоун,
«Райану вообще не стоит напрягаться, чтобы у него что-то получилось. Он очень естественный в тот момент, когда работает, поэтому в его фильмах и получается волшебство».
Автор: Шкет Елизавета