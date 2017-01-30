Себастьян из «Ла-Ла Ленда»: что мы знаем о Райане Гослинге?

В 12 лет он принял участие в конкурсе талантов в Канаде. Особая тяга у подростка была к танцам – он был единственным парнем-солистом танцевальной группы. На британском «Шоу Грэма Нортона» актер довольно эмоционально отреагировал на запись своего выступления более чем двадцатилетней давности и признался, что « мне хотелось бы сказать, что меня заставили так одеться, но это была полностью моя идея – казалось, что эти серебристые штаны идеально дополнят образ ». Став немного старше, Гослинг участвовал в телепрограмме «Клуб Микки Мауса», которая и стала стартом его карьеры в Голливуде.

Райан Гослинг, актер: Я особенно хочу поблагодарить одного человека. Пока я пел, танцевал и играл на пианино и проживал один из лучших киноопытов в моей карьере, моя жена растила нашу дочь, вынашивала второго ребенка и пыталась помочь своему брату, который боролся с раком. Если бы она не взяла на себя все это, я не смог бы сыграть эту роль, и сейчас на моем месте совершенно точно бы стоял кто-то другой. Поэтому, спасибо тебе, моя любовь. Спасибо моим замечательным детям. И, если это возможно, то я хочу посвятить свою победу Хуану Карло Мендесу [брат супруги Райана Гослинга скончался от рака весной 2016 года].

за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. Сам Гослинг называл «Ла-Ла Ленд» одним из главных проектов в своей карьере. Но больше всего гостей церемонии поразила трогательная речь актера, которую он адресовал своей жене.

Он стал известным благодаря фильмам «Дневник памяти», «Драйв», «Валентинка», «Место под соснами». Мы собрали факты о любимчике нынешнего поколения, который пришел на смену Бреду Питту и Джонни Деппу.

Кроме актерства Райан Гослинг имеет еще одну страсть. И это музыка. С 2008 года он

является солистом группы Dead Man’s Bones.

По словам Райана, все песни группы «о монстрах, призраках и влюбленности». Несмотря на то, что Гослинг сам пишет песни и умеет играть на гитаре, для съемок в «Ла-Ла Ленде» ему пришлось брать уроки фортепиано. Актер занимался с преподавателем несколько месяцев и во время съемок фильма мог сыграть все партии своего героя без дублера. Райан Гослинг сам не раз отмечал в интервью, что развивается в разных сферах, потому что «нельзя быть актером всю жизнь. Многие, конечно, справляются, но они марафонцы. А по мне, так лучше найти для себя какой-то другой способ самовыражения».

Райан Гослинг отец двоих дочерей от актрисы Евы Мендес, с которой познакомился на съемках драмы «Место под соснами». У девочек необычные имена – Эсмеральда и Амада. Актер заявлял в интервью, что «нам с Евой очень нравится роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» и имя главной героини. К тому же это имя очень популярно в испаноязычной среде, и родным Евы, которые говорят по-испански, оно пришлось по душе. А второе имя у дочки Амада, в честь бабушки Евы. В переводе с испанского это значит «любимая».

В честь своей старшей дочери актер сделал татуировку на костяшках пальцев – Esme.

Райан Гослинг также отмечал, что «после «Валентинки» [драма Дерека Сиенфрэнса, 2010 год] я отправился на осмотр к доктору, и в рекомендациях он написал мне одну фразу: «Снимитесь в комедии». Актер исполнил просьбу врача и в 2016 году сыграл вместе с Расселом Кроу в криминальном фильме «Славные парни», где раскрылся его талант комедийного актера.

Райан Гослинг, актер:

Сценарий был очень смешной — и напомнил мне фильмы, на которых я рос. Как, например, комедии Мела Брукса. Именно таким я в детстве считал настоящее кино — пока не вырос и не понял, что бывают и другие фильмы. Мой герой в «Славных парнях» — самый настоящий папаша из ада. Он — отражение всех ваших страхов о том, насколько плохими бывают отцы. И в этом есть что-то освобождающее, катарсическое. Мне во всяком случае играть этого парня было весело.

Станет ли вторая номинация на «Оскар» у Райана Гослинга успешной, узнаем в конце февраля. Но о «Ла-Ла Ленде» актер отзывался «как о своеобразном путешествии по местам, которые имеют немалую киноисторию и важны для Голливуда». И как сказала напарница актера по фильму – Эмма Стоун,

«Райану вообще не стоит напрягаться, чтобы у него что-то получилось. Он очень естественный в тот момент, когда работает, поэтому в его фильмах и получается волшебство».

Автор: Шкет Елизавета