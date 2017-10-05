Кинопремьеры 5 октября: возвращение «Бегущего по лезвию» спустя тридцать пять лет

После скромной и тихой прошлой недели в кинотеатры врывается один из главных блокбастеров года – продолжение культового «Бегущего по лезвию». Остальные премьеры не менее интересны – здесь и голливудская мелодрама, и спортивная драма, и российский «капустник» с десятком известных актеров. «Бегущий по лезвию 2049» реж. Дени Вильнев

Фото: imdb.com

С событий предыдущего фильма прошло тридцать лет. За эти годы ситуация на планете только усугубилась. Солнце больше не показывается из-за туч, дикая природа навсегда истреблена, а остатки человечества держатся только за счет генномодифицированных продуктов, выпускаемых компанией Wallace. Эта компания также занимается созданием нового поколения репликантов, которые в разы совершеннее и послушнее предшественников. Главный герой нового фильма – полицейский репликант К, нашедший необычный ящик. Его содержимое может стать новой вехой в истории взаимоотношений людей и репликантов. Хиту 1982 года «Бегущий по лезвию» продолжение было не к чему. Фильм Ридли Скотта с Харрисоном Фордом в главной роли был самодостаточным и цельным произведением, но новая картина позволит всем поклонникам оригинала еще раз окунуться в футуристический мир Лос-Анджелеса будущего. Режиссер «Пленниц» и «Прибытия» снял красивейшее трехчасовое полотно в лучших традициях научной фантастики, которое обязан посмотреть каждый уважающий себя любитель жанра. Главную роль робота с нежным «сердцем» играет Райан Гослинг, а фанатов первого фильма ждет появление в кадре Харрисона Форда. «Между нами горы» реж. Хани Абу-Ассад

Фото: imdb.com

Рейс хирурга Бена и журналистки Алекс отменяют из-за плохой погоды. Они арендуют небольшой чартерный самолетик, но в пути пожилой пилот умирает от инсульта и герои падают в горах. Бен и Алекс чудом остаются в живых, но про их полет никто не знает и герои понимают, что искать их не будут. Им придется стать командой и преодолеть долгий спуск по заснеженным горам в долину, где Алекс и Бен надеются встретить людей. Экранизировать романтические бестселлеры дело прибыльное, так что «Между нами горы» может стать настоящим хитом. Судите сами – напряженная и захватывающая история, снег и холод, который чувствуется через экран, и замечательные актеры Кейт Уинслет и Идрис Эльба. Кино с таким набором обязательно к просмотру! Правда, первые зрители говорят, что «химию» между Эльбой и Уинслетт не разглядишь и под микроскопом, но мы считаем, что таланта этих замечательных актеров хватит, чтобы превратить фильм в событие. «Жизнь впереди» реж. Карен Оганесян

Фото: kinopoisk.ru

С момента выпуска 11-ого «Б» прошло пятнадцать лет. За эти годы повзрослевшие одноклассники так ни разу и не собрались, а вместе их свел печальный повод. Герои приезжают на похороны их товарища по школе и получают возможность на некоторое время вернуться в прошлое. Теперь всем им уже за тридцать, но встреча лицом к лицу выведет наружу все прошлые обиды, старые секреты, личные счеты, прежние влюбленности и другие страсти. Режиссер фильма «Я остаюсь» Карен Оганесян снял русский вариант излюбленного на западе поджанра – комедию про похороны. Рецепт таких картин достаточно прост – нужно собрать вместе несколько ярких актеров, заставить их сначала изображать грусть, а потом полтора часа выяснять на экране отношения. Подобный ход срабатывает не всегда, но «Жизнь впереди» имеет все шансы получить доброжелательный прием. Одноклассников играют Светлана Ходченкова, Денис Шведов, Александр Паль, Павел Прилучный, Артур Смольянинов, Ольга Медынич и Максим Виторган. «Борг/Макинрой» реж. Янус Мец Педерсен

Фото: imdb.com

В 1980 году на турнире в Уимблдоне встретились двое совершенно непохожих, но талантливых теннисистов. Швед Бьерн Борг хладнокровен и несокрушим, он кумир публики и любимчик всех журналистов. Американец Джон Макинрой молод и порывист. Его выходки на корте шокируют, но именно этому парню пророчат огромное будущее. Две яркие индивидуальности сойдутся в одном из самых знаменитых поединков мирового тенниса и шокируют всех не только своей игрой, но и отношениями вне корта. Фильм-открытие фестиваля в Торонто удивительно быстро добрался до наших кинотеатров. Реальная история спортивного соперничества снята с таким напором и драйвом, что оторваться от экрана не получается ни на секунду. Этот фильм не только о спорте, но и о взаимоотношениях двух кардинально разных людей, которых не понимали окружающие. Публика и СМИ все время пытались сделать из Борга и Макинроя непримиримых соперников, но мужчины стали лучшими друзьями, а их игра 1980 года навсегда вошла в историю. Картина особенно рекомендуется фанатам фильма «Гонка» Рона Ховарда – структура обеих лент очень похожа. «Мадам» реж. Амана Штерс

Фото: imdb.com