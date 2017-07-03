Эволюция: творческий путь Тома Круза

Том Круз уже много лет любимец журналистов. Мало кто из актеров с таким завидным постоянством предоставляет столько поводов говорить о себе. Здесь и его запутанная личная жизнь, и скандальная преданность саентологической церкви, и многочисленные выходки, причуды и судебные разбирательства. Из-за всего этого Круза многие недолюбливают, хотя и признают его талант.

Но стоит изучить биографию Тома Круза чуть лучше, и становится понятно, что этот человек не только весьма одаренный актер, но и сильная личность. Поражает то, сколько стараний и упорства понадобилось невысокому пареньку с дислексией из бедной семьи, чтобы выбиться в звезды первой величины и стать актером, с которым мечтают поработать многие именитые режиссеры.

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3 июля Том Круз празднует юбилей – актеру исполняется 55 лет, но этот атлетичный подтянутый мужчина не выглядит на свой возраст. За ним числится несколько крупных франшиз, его подруги становятся только моложе, а ради крутых фотографий актер с готовностью рискует жизнью. Мы предлагаем вам вместе с нами проследить путь Круза к славе и обратить внимание на самые ключевые моменты его биографии.