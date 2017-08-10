Кинопремьеры 10 августа: новая космическая опера от Люка Бессона и действительно страшный ужастик

Нынешняя неделя не богата на громкие премьеры – за блокбастеры придется отдуваться одному Люку Бессону, чей новый фильм продолжает традиции классического «Пятого элемента». Все остальные новинки в прокате гораздо скромнее и рассчитаны на не самую широкую аудиторию. «Валериан и город тысячи планет» реж. Люк Бессон

Фото: imdb.com

В далеком будущем двум космическим агентам Валериану и Лорелин поручают задание конфисковать у контрабандистов уникальное существо с умирающей планеты. В ходе выполнения, напарники узнают, что миссия связана с запретной зоной, обитатели которой похитили их начальника. Молодым людям остается только отправиться в зону, спасти босса, весь мир и распутать космический заговор. Ровно двадцать лет назад на экраны вышел «Пятый элемент», и сейчас Бессон снова вернулся к космической тематике. Его новая картина основана на популярном в Европе комиксе, который не известен нашему зрителю чуть более чем вообще, т.ч. для жителей Беларуси «Валериан» предстанет самостоятельным произведением. Нас ждет размашистая яркая фантастика с продуманным новым миром, удивительными существами и жарким танцем от Рианны. Критика предъявляет претензии к сценарию и ведущим актерам (31-летнему Дэйну ДеХаану, выглядящему как 17-летний Ди Каприо, и модели Каре Делевинь, с упорством барана лезущей в актрисы), но говорят, что картинка все искупает, т.ч. на «Валериана» определенно стоит сходить. «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» реж. Дэвид Ф. Сандберг

Фото: imdb.com

Девочкам из закрытого сиротского приюта приходится принять предложение пожилой супружеской пары поселиться у них на ферме. Большой дом нравится детям, но в нем есть одно правило – никогда не заходить в комнату, где жила погибшая 12 лет назад дочь хозяев. Запрет, естественно, будет нарушен и одна из девочек найдет в комнате странную куклу… Самую высокую оценку критиков на этой неделе имеет, как ни странно, хоррор. Снятый по классическим правилам ужастик продолжает историю из фильма «Проклятие Аннабель» и делает это здорово. Картина полна по-настоящему страшных сцен, которые заставят поежиться даже зрителей с крепкими нервишками. Все пугающие сцены поставлены на удивление профессионально, а некоторые из них совершенно новые и уникальные. Этот фильм настоятельно рекомендуется тем, кто считает, что современные ужастики разучились пугать и удивлять. «1+1: Нарушая правила» реж. Маркос Карневале

Фото: imdb.com

Богатому бизнесмену Филиппе, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник, но берет он на эту работу не квалифицированного специалиста, а безработного Тито, не имеющего опыта ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито единственный, кто не проявляет к нему излишнего сострадания и обращается с Филиппе на равных. Со временем Тито осваивается в новой профессии, а к Филиппе возвращается желание жить. Знакомая история, не правда ли? В Аргентине сняли свою версию жизнеутверждающего французского фильма, основанного на реальных событиях. Ждать от картины чего-то особенного не приходится, но может получиться вполне милое переосмысление известной истории с латиноамериканским колоритом. Кстати, скоро нас ожидает еще один ремейк – в голливудской версии главные роли сыграют Брайан Кренстон из «Во все тяжкие» и комик Кевин Харт. «Охранник» реж. Ален Дерошер

Фото: imdb.com

Бывшему капитану морской пехоты приходится устроиться ночным охранником в гипермаркет. В первую же ночь в магазин забегает напуганная девочка, которая стала случайной свидетельницей того, как мафиози убили ее отца. Ребенку чудом удалось сбежать и теперь только главный герой может защитить ее от преступников. Печально смотреть на то, как бывшие звезды скатываются до В-фильмов. На сей раз нам предлагают понаблюдать за страданиями Антонио Бандераса, который может играть такие роли во сне. Сюжет картины очень сильно отдает «Крепким орешком», экшн-сцены не впечатляют, а на Бандероса просто жалко смотреть. Хотя еще жальче Бена Кингсли, зачем-то подписавшегося на роль главного злодея. Никому кроме ярых фанатов задействованных актеров фильм не рекомендуется. «Мой ангел» реж. Гарри Клевен

Фото: imdb.com