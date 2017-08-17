Кинопремьеры 17 августа: комедии с Александром Реввой, Райаном Рейнолдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном

На этой неделе минских зрителей ожидает две большие премьеры – до кинотеатров добрались российский ответ «Тутси» и комедийный триллер по сценарию из «черного списка». Все остальные новинки недели гораздо скромнее и рассчитаны на куда более узкую аудиторию. «Телохранитель киллера» реж. Патрик Хьюз

Фото: imdb.com

Наемный убийца Дариус Кинкейд соглашается дать показания против диктатора Духовича, но для этого киллера нужно переправить из британской тюрьмы в Голландию. При попытке перевозки Дариуса наемники Духовича убивают всех сопровождающих полицейских, и тогда эскорт Кинкейда поручают телохранителю высшего класса Майклу Брайсу. В прошлом году «Славные парни» с Расселом Кроу и Райаном Гослингом попытались возродить традицию бадди-муви, а сейчас это дело продолжит картина с Райаном Рейнолдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Сценарий этого комедийного боевика несколько лет пролежал в знаменитом «черном списке» Голливуда, т.ч. к картине изначально завышенные ожидания – практически все фильмы из этого списка получаются более чем достойными. От «Телохранителя киллера» стоит ожидать отличного экшена, лихого юмора (благо, Рейнолдс теперь едва ли не главный комик Голливуда) и замечательных актеров – в картине еще засветились Гари Олдман и Сальма Хайек. «Бабушка легкого поведения» реж. Марюс Вайсберг

Фото: kinopoisk.ru

Аферист Саша нарывается на большие неприятности и вынужден скрываться от преследователей в доме престарелых. Он переодевается старушкой и выдает себя сестрой работающего там родственника. Саша планирует прятаться в заведении всего несколько дней, но его пребывание в доме престарелых затягивается из-за отсутствия документов для побега и влюбленности в местную медсестру. На Западе было снято множество фарсовых комедий о мужчинах, вынужденных переодеваться женщинами. В России дело миссис Даудфайер и Джозефины с Дафной продолжает Александр Ревва. «Бабушка легкого поведения» заимствует сразу у всего (в одной сцене герой Реввы даже напрямую сравнивает себя с Дастином Хоффманом из «Тутси»!), но не дает зрителю ничего нового. Фильм рекомендуется лишь тем, кто хочет в очередной раз увидеть то, что уже неоднократно было показано, но стоит помнить, что до этого Вайсберг снял «Гитлер капут!» и «Ржевский против Наполеона». «Эмоджи фильм» реж. Энтони Леондис

Фото: imdb.com

Оказывается, в смартфонах есть город Текстополис, где живут сотни смайликов. Каждый из них обладает запрограммированным набором эмоций, необходимым для работы. Однако улыбающемуся смайлу надоело вечно радостное выражение собственного лица. Он покидает Текстополис и отправляется на поиски хакера, который сможет перепрограммировать его эмоциональность. Пару недель назад мы писали про «Темную башню», отношение зрителей к которой было отрицательным еще задолго до выхода. «Эмоджи фильм» в этом плане оказался еще круче – рейтинг ожиданий мультфильма составляет всего 12%, а оценка на Rotten Tomatoes и вовсе уникальна – 0%. Критики называют картину «рекламой мобильных приложений, которая едва ли старается казаться мультфильмом». Западных зрителей картина может привлечь хотя бы озвучкой – там нет актеров первой величины, но голоса вполне узнаваемые, а вот нашему зрителю «ловить» на этом мультфильме совершенно нечего. «Сусана, ты меня убиваешь» реж. Роберто Снайдер

Фото: imdb.com

Мексиканский актер Элихио возвращается домой и узнает, что его жена Сусано исчезла. Герой не может понять, что стало причиной бегства супруги, а потом неожиданно узнает, что та уехала в США на литературный семинар. Элихио отправляется вслед за Сусаной, чтобы выяснить отношения и вернуть жену домой. Скорее всего, преданные поклонники уже соскучились по странным фильмам с Гаэлем Гарсиа Берналем в главной роли, которые так часто выходили в нулевых. «Сусана» предназначена именно для них. Экранизация бестселлера Хосе Агустина «Покинутые города» старательно исследует тему противостояния мужского и женского, мачизма и феминизма. Некоторые критики недовольны игрой Берналя, мол, слишком он мягок для этой роли, но зрители (точнее, зрительницы) как раз за это его и любят, т.ч. им «Сусана» горячо рекомендуется. «Клятва» реж. Бальтасар Кормакур

Фото: imdb.com