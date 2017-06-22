Кинопремьеры 22 июня: Марк Уолберг сражается с роботами, Гийом Кане издевается над собой

Эта неделя не богата на киноновинки, но выбрать есть из чего. Зрителей ждет продолжение «Трансформеров», экранизация книги белорусско-еврейского писателя, картина о знаковой военной операции и комедия, в которой Гийом Кане издевается над своей жизнью. «Трансформеры: Последний рыцарь» реж. Майкл Бэй

Фото: imdb.com

В очередной части «Трансформеров» разношерстной команде героев предстоит сразиться с армией роботов. Оптимус Прайм исчез и не может помочь людям. Персонажам предстоит заглянуть сквозь время и открыть тайну появления Трансформеров на Земле… Франшиза об инопланетных роботах начинает повторять судьбу фильмов из серии «Форсаж». Каждая следующая картина становится лучше предыдущей, а к их созданию привлекаются все более уважаемые люди. Главную роль в новых «Трансформерах» исполнил Марк Уолберг, который уже снимался в предыдущей части. Настоящим же сюрпризом стало участие в фильме легендарного Энтони Хопкинса, одно наличие в кадре которого накидывает картине несколько лишних баллов. «Холодное танго» реж. Павел Чухрай

Фото: kinopoisk.ru

Мальчик из еврейской семьи и становится сиротой, когда в 1941 году нацисты захватывают Литву. Ребенка спасает националист, который позволяет ребенку жить в квартире, когда-то принадлежавшей его семье. После войны герой попадает в российский детский дом, а на родину возвращается уже совсем взрослым. Он устраивается в ресторан и помогает стать певицей девушке, в которую был влюблен в детстве. Павел Чухрай возвращается на экраны после десятилетнего перерыва с экранизацией романа писателя Эфраима Савелы «Продай твою мать». Историческая мелодрама о послевоенных противоречиях литовцев и русских была встречена весьма неоднозначно и получила смешанную критику. Но, судя по предыдущим фильмам Чухрая, эта картина из тех, впечатление о которой нужно составлять лично. Главные роли в «Холодном танго» сыграли Риналь Мухаметов из недавнего «Притяжения» Федора Бондарчука и Юлия Пересильд. «Антропоид» реж. Шон Эллис

Фото: imdb.com

Основанная на реальных событиях история операции «Антропоид», целью которой было устранение генерала Рейнхарда Гейдиха, третьего после Гитлера и Гиммлера в фашистской иерархии. Его убийство могло бы нанести непоправимый вред нацистам и внесло бы огромный вклад в общую победу. В картине об одной из самых известных операций Второй мировой войны старались добиться аутентичной точности. Фильм снимали в Чехии, в тех же местах, где жил Гейдих, досконально была повторена даже сцена пыток одного из чехословацких агентов. Главные роли в фильме сыграли Киллиан Мерфи и Джейми Дорнан, который всеми силами пытается отделаться от образа из «50 оттенков серого». Картина вызвала в обществе определенный резонанс, а некоторые критики внесли ее в списки лучших фильмов прошлого года. «Вечно молодой» реж. Гийом Кане

Фото: imdb.com