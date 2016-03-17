Люку Бессону, главному французскому режиссеру современности, 18 марта исполняется 57

В карьере Люка Бессона были и безоговорочные хиты и откровенные провалы, но неудачи не останавливали этого режиссера, сценариста и продюсера. 18 марта Бессону 57 лет, в его фильмографии более ста тридцати фильмов, за плечами четыре брака, а коллекция наград включает статуэтки Британской киноакадемии и премии «Сезар» (французский аналог «Оскара»). Давайте в честь дня рождения вспомним самое интересное об этом неугомонном человеке-оркестре.

"Люди часто говорят, что в глубине души я ребёнок. На самом деле, я думаю, у меня просто есть доступ к моему детству, я его очень хорошо помню. Все мы когда-то были детьми. И это качество нужно уважать".

Факты из биографии: - Люк Бессон родился в семье инструкторов по подводному плаванию, и с самого детства готовился продолжить семейную традицию. Он мечтал стать специалистам по дельфинам. - Впервые увидел телевизор в возрасте 18 лет. - Был женат на Милле Йовович, голливудской актрисе славянского происхождения. - Самый лучший, по мнению большинства критиков, фильм Бессона «Леон» был снят для того, чтобы скоротать время. К тому моменту режиссер уже начал работу над «Пятым элементом», но из-за графика Брюса Уиллиса не мог продолжить работу. В течение 30 дней он написал сценарий и, чтобы не распускать творческий коллектив, быстренько за 90 дней снял фильм. - Люк Бессон является автором довольно популярной детской серии книг «Артур и минипуты». "Я больше всего автор. Артист как художник. Мне нравится просто просыпаться утром, брать листок бумаги и ручку и писать. Это делает всех равными. Я чувствую, что в этом ни у кого нет преимуществ, потому что любой может так же взять в руки обычный чистый лист".

"Я знаю многих режиссёров, которые сняли слишком много фильмов. Это печальное зрелище". Лучшие фильмы: 5 место: «Ангел-А» (2005)

Если к смыслу фильма еще и можно придраться, то с визуальной точки зрения он безупречен. Более стильный и изобретательный Париж сложно даже представить. Каждый кадр ленты может стать отдельной открыткой, воспевающей все достоинства французской столицы. Да и кто из нас не мечтал в самый трудный период жизни встретить на улице настоящего ангела… пусть и со своими тараканами в голове. 4 место: «Подземка» (1985)

Второй режиссерский проект Бессона, после которого 26-летнего постановщика заметили и признали во всем мире. В истории о безвылазно обитающей в переходах парижского метро тусовке городских маргиналов четко читается бессоновская смесь напряженного действия и мелодраматизма. 3 место: «Голубая бездна» (1988)

Трогательная и безумно красивая лента, которая, очевидно, была навеяна Люку Бессону воспоминаниями из детства. Режиссер талантливо создал фильм о романтике подводных глубин, историю о дружбе двух ныряльщиков, для которых подводный мир стал намного важнее обыденного пребывания на суше. Не обошлось и без пресловутого любовного треугольника, который, однако, показан в фильме весьма деликатно. "Почему я снял «Подземку»? Зачем я сделал всё это подводное безумие в «Голубой бездне»? Зачем я снял этот мрачный фильм о Никите? Не знаю. Снял и всё. Я делаю то, что делаю, потому что хочу этого, потому что я хочу изучать, искать новые вещи". 2 место: «Пятый элемент» (1997)

Самый известный фильм режиссера и уже культовая «космическая опера». Это идеальная смесь визуальных, духовных и комедийных составляющих, которые в результате смешиваются в чудесную сказку о настоящей любви. Добавим сюда еще динамо-машину Брюса Уиллиса, Миллу Йовович в ее лучшие годы, человечного злодея, диву Плавалагуну и получим отличное кино на все времена. 1 место: «Леон» (1994)