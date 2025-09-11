Артисты Росгосцирка представят в Гомеле уникальное «Шоу воды, огня и света!»

Яркие эмоции и незабываемые впечатления. Уже в эти выходные, 13 сентября, впервые в Гомеле начнется показ грандиозной программы «Шоу воды, огня и света!» под руководством Анатолия Сокола. Представление называют одним из лучших в России.

Его подготовили артисты Росгосцирка – обладатели престижных международных наград. С собой привезли 40 тонн оборудования: новую систему света и звука, красный бархатный занавес весом около 500 килограммов и лучшие в России водные системы. Фонтан будет подниматься почти до самого купола. Все это превратит цирковую арену в магический мир. Также зрителей ждут загадочные иллюзии, феноменальные трюки и слияние двух стихий – воды и огня.

Анатолий Минин, клоунский дуэт «Майами»:

Наверное, сейчас это самая сильная программа в Росгосцирке в России. Под нами 50 тонн воды. На манеже установлено более 500 форсунок. Главный из них стреляет по 25 метров вверх. Всевозможные различные спецэффекты. Искры, фонтаны.

Илья Манин, клоунский дуэт «Майами»:

Не только для взрослых, но и для детей. Интерактивы, общение. Я думаю, что зрителям очень понравится, потому что мы настроены сильно.