Польша на три месяца ввела ограничение полетов вдоль границы

В Польше вводятся трехмесячные ограничения на полеты на восточной границе. Об этом пишет РИА Новости.

С 10 сентября по 9 декабря в зоне EP R129 запрещаются ночные полеты, за исключением военных. Днем разрешаются только некоторые полеты военных самолетов при соблюдении жестких условий.

Гражданские беспилотники не имеют доступа в зону круглосуточно, исключение возможно после согласования с военными.

Эти ограничения связаны с инцидентами с беспилотниками. Польский премьер-министр заявил, что беспилотники были сбиты, якобы российскими, но не предоставил никаких подтверждений.

Россия отвергла обвинения, заявив, что удары по территории Польши не планировались, и выразила готовность к консультациям. Беларусь сообщила, что оповестила соседей о приближении беспилотников и уничтожила некоторые из них с помощью средств ПВО.

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