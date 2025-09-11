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В Мехико взорвалась автоцистерна с газом – пострадали как минимум 57 человек

11 сентября 2025 08:29
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По меньшей мере 57 человек пострадали при взрыве автоцистерны с газом в столице Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 раненых находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации использовались вертолеты, кареты скорой помощи и все силы экстренных служб. Также повреждения получили 18 автомобилей. Цистерна объемом более 49 тысяч литров, предположительно, перевернулась перед инцидентом, а точные причины происшествия в настоящее время расследует прокуратура. После опрокидывания последовала серия взрывов.

# Взрыв # Новости Мексики

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