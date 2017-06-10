«Это худшая картина Тома Круза»: что зрители и критики говорят о новой «Мумии»?

Новости США. На этой неделе в прокат вышел новый фантастический фильм «Мумия». Главную роль в картине исполнил Том Круз. Однако многие критики и зрители остались недовольны. Мы собрали мнения критиков и пользователей о новом фильме в одном материале. «Мумия» стала первым фильмом новой киновселенной монстров от компании Universal. «Темная» вселенная будет основана на классических фильмах ужасов середины 20 века. Планируется снять ремейки и перезапуски фильмов «Невеста Франкентшейна», «Человек-Невидимка», «Ван Хельсинг». Известно, что Джонни Депп дал согласие на роль Человека-невидимки, а Хавьер Бардем сыграет Франкенштейна.

Актеры из новой киновселенной. Фото: Marco Grob/Universal

Мистера Хайда в «Мумии» уже представил Рассел Кроу, а персонажа Ника Мортона сыграл Том Круз. Мумию сыграла София Бутелла, которая в 2015 году сыграла помощницу злодея в фильме «Kingsman: Секретная служба».

Фото: Universal Pictures

Сейчас на агергаторе Metacritic средний балл «Мумии» составляет 34 из 100 на основе 43 рецензий. На крупнейшем российском агрегаторе рецензий «Критиканство» средняя оценка фильма 46 баллов из 100 на основе 25 рецензий. В своей рецензии издание Telegraph отмечает, что проблема фильма в персонажах «франшиза монстров восстала из гробницы, но если это перерождение хочет держаться на плаву долгое время, то ему понадобится немного больше мяса под повязками».

Фото: Universal Pictures

Многие критики называют фильм одним из самых худших в карьере 54-летнего Тома Круза. Например, автор The Wall Street Journal спрашивает, «Что Том Круз делает здесь? У него были и взлеты, и падения за всю долгую карьеру. Однако фильм с Томом Крузом всегда означал хотя бы то, что сделан он будет профессионально, и на него будет приятно смотреть, если не больше. Но это его худшая картина с первого взгляда, не говоря уже о втором».

Фото: Universal Pictures

Однако несмотря на то, что по рейтингам – это худший фильм в карьере актера, кассовые сборы говорят совсем о другом. По данным дистрибьютора, за первые сутки проката «Мумия» заработала больше, чем другие фильмы с Томом Крузом, например, «Обливион», «Грань будущего» или «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Некоторые отзывы были не резко отрицательными, некоторые отмечали, что фильм возродит интерес миллениалов и поколения Z к классическим историям.

Фото: themummy

Обозреватель Борис Хохлов на портале film.ru пишет, что «в «Мумии» определенно что-то есть. Пасмурная, осознанно бульварная и отважно гуляющая по самому краю подросткового возрастного рейтинга PG-13, она освежает хотя бы тем, что не очень-то похожа на типичный летний блокбастер последних лет. В нашу эпоху бесконечных сиквелов, ремейков и ребутов, «ребутящих» главным образом имена на постерах, это кажется глотком свежего воздуха. Впрочем, это ощущение все-таки немного иллюзорное – как ни крути, а «Мумия» родом с той же самой фабрики, где штампуют свои бургер-блокбастеры все остальные».

Фото: themummy

В социальных сетях многие пользователи называют фильм «в меру интересным», а некоторые советуют поскорее посмотреть фильм – «Прекрасно снято, прекрасно сыграно. А какие красивые актёры... Я просто влюбилась в Аманет. И не важно, в каком она виде. Жива или нет». А часть пользователей пишет о том, что «Том Круз – красавец и как всегда выдает продукт на высоком уровне» и что зрители ждут продолжения и появления новых героев серии.

Фото: Universal Pictures