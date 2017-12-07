Кинопремьеры 7 декабря: в ожидании «Звездных войн»

На следующей неделе состоится главная кинопремьера года – на экраны выходит восьмой эпизод «Звездных войн». Фанатам космической эпопеи осталось набраться терпения и выбрать для похода в кино одну из премьер этой недели. Выходящие сегодня в прокат фильмы достаточно скромные, но весьма любопытные. «Жги!» реж. Кирилл Плетнев

Фото: kinopoisk.ru

В детстве Алевтина очень любила петь, но повзрослев она пошла по стопам отца и теперь работает надзирательницей в женской колонии. Однажды одна из заключенных Маша снимает на телефон, как Алевтина поет в караоке, и выкладывает видео в интернет. Там ролик быстро становится популярным, и Алевтину приглашают на музыкальный конкурс в Москву. У героини есть две недели на подготовку, но она отказывается от профессиональных наставников и требует, чтобы ей помогала Маша, окончившая консерваторию и некогда мечтавшая стать певицей. Неожиданно удачный режиссерский дебют известного актера Кирилла Плетнева, в котором музыкальным конкурсом прикрывается достаточно серьезная драма о жизни маленького города и порядках в женских колониях. Сюжет вертится вокруг двух героинь, замечательно сыгранных Ингой Оболдиной и Викторией Исаковой, а их противопоставление делает картину напряженной и увлекательной. Некоторые критики ставят «Жги!» в один ряд с лучшими российскими фильмами года «Нелюбовью» и «Аритмией», так что посмотреть ленту Плетнева определенно стоит. «Очень плохие мамочки 2» реж. Джон Лукас, Скотт Мур

Фото: imdb.com

Безумные события первого фильма сделали Эми, Кики и Карлу лучшими подругами. Девушки готовятся к совместной встрече Рождества, но под самый праздник в гости приезжают их мамы, которые еще хуже самих героинь. Мама Эми привыкла все контролировать и не терпит глупостей, мама Кики до сих пор не может перестать опекать свою взрослую дочь, а от Карлы ее маме нужны только деньги на беззаботную жизнь и бесконечные тусовки. Несколько недель назад в прокат вышла комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2», в которой авторы высмеивают дедушек, а создатели «Очень плохих мамочек 2» решили пройтись по бабушкам. На самом деле, ждать от картины чего-то сверхъестественного не имеет смысла – это классический пример стандартной голливудской поделки под новогодние праздники с целью заработать денег. Вызвать интерес фильм может только у поклонников Милы Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан (замечательные актрисы уже второй фильм тащат на своих плечах) и присоединившихся к ним Шерил Хайнс, Кристин Барански и неожиданной для такого кино Сьюзан Сарандон. «Счастливого дня смерти» реж. Кристофер Лэндон

Фото: imdb.com

Три – типичная «королева колледжа» с заносчивым характером и эгоистичными мотивами, которая вообще не считается с мнением окружающих. В свой день рождение после шумной вечеринки она просыпается в комнате неприметного однокурсника Картера. Девушка в ужасе от такого начала дня, но дальше хуже – вечером Три убивает неизвестный в маске. Казалось бы, на этом историю можно заканчивать, но после убийства день повторяется снова. А потом еще раз. И опять. Три пытается выбраться из заколдованного круга, но каждый вечер ее ждет непременная смерть. Очередная вариация на тему «Дня сурка», на сей раз в форме молодежного слэшера. Наблюдать за смертями в режиме нон-стоп, конечно, весело, но фильму не хватает четко сформулированной мысли и продуманного сценария. Если же вы не ждете от слэшеров никаких откровений, то «Счастливого дня смерти» вам точно понравится – это довольно интересное, обыгрывающее приевшиеся штампы кино с очаровательной главной героиней (вы видели Джессику Рот в «Ла-Ла Ленде», но не запомнили ее там). «За пропастью во ржи» реж. Дэнни Стронг

Фото: imdb.com

Джером Сэлинджер сын крупного торговца, но он не хочет идти по стопам отца, а мечтает о писательской карьере. Парень плохо учится и регулярно вылетает из колледжей, но чудом ему удается поступить в Колумбийский университет, где талант юноши замечает известный нью-йоркский редактор и издатель Уит Бернетт. Под его руководством Сэлинджер начинает публиковать свои произведения, но тут приходит Вторая мировая война. Джерома направляют на Западный фронт, где у него появляется идея первого крупного романа «Над пропастью во ржи». Джером Сэлинджер создал одну из величайших книг о молодости в мировой истории, но строго-настрого запретил кинематографистам даже дышать в ее сторону. Но Голливуд не сдался и нашел лазейку – вместо «Над пропастью во ржи» решено было снять биографию самого Сэлинджера. Западным критикам фильм не очень понравился – его называют монотонным и недостаточно увлекательным. Зато хвалят Николаса Холта – парень окончательно заматерел и превратился в большого актера. Еще «За пропастью во ржи», возможно, последний шанс увидеть на большом экране Кевина Спейси (это единственный фильм из которого его не успели вырезать после скандала). Здесь вы узнаете про другие фильмы-биографии известных писателей. «Вижу лишь тебя» реж. Марк Форстер

Фото: imdb.com